从小吃到大 以父亲鸡饭为傲 兄弟传承“满福”

新加坡小贩文化申遗成功，正式列入联合国教科文组织“非物质文化遗产代表名录”，让默默耕耘的小贩及许多每天到小贩中心解决三餐的国人振奋不已。

《联合晚报》先后推出两个系列的《小贩周记》，深入发掘及报道小贩中心特色，向读者介绍超过60档既好吃又有故事的小贩档口。

由于读者和小贩反应热烈，第三系列的《小贩周记》新鲜登场，请小贩畅谈他们手艺如何传承创新，以及对创业守业的坚持。

兄弟俩从小以父亲的鸡饭为傲，工作后才体会到父母的辛苦，两人决定传承美食招牌，辞去原本稳定的工作帮忙打理摊位，如今父子三人共同经营鸡饭摊，未来兄弟俩打算自食其力，各自经营一摊发扬家族生意。

位于宏茂桥10道第527座的静山巴刹与熟食中心的“满福”鸡饭摊如今已有二十余载，目前由父子档三人共同经营。

邱拿登（30岁）受访时说，原本兄弟两人毕业后都找到一份稳定的工作，自己是名游艇驾驶员，弟弟则成为一名保险经纪人。

“从小我们就喜欢吃父亲摊位的鸡饭，但以前从未仔细想过要如何替父亲分担，直到工作后体会到赚钱的不易，回想起父亲这些年的辛苦，我们才下定决心做点什么。”三年前，兄弟两人讨论后，一致决定辞去原本的工作，到父亲的摊位帮忙。

弟弟邱拿阁（27岁）说：“刚开始的时候，经营、刀工、售卖，我们一切都从零学起，没有一天回到家时身上是香的，全是一身汗臭味。”

他也说，起初两人手艺不到家，便趁着客人少的时候抓紧时间练习，父亲也会在晚上收工后再教导他们，苦练了半年后，才逐渐摸透门道。

邱拿阁表示，目前两人仍在不断地磨炼与学习中，但随着时间和经验的积累，刀工和手艺一定会越来越娴熟。

“我们已有打算，也在考察地点，未来一年内或会再开多一摊，到时我们可能各自分管一摊。”



“满福”鸡饭食材新鲜，鸡翅膀会为顾客剔骨。（白艳琳摄）

食材分三批煮 现做现卖保鲜

鸡翅膀也剔骨，食材分三批煮，现做现卖。

邱拿登说，每天摊位通常进货40到50只生鸡，为了让客人吃到最新鲜的食材，他们会分三时段在早上8点、10点和下午1点分三个时段煮鸡肉，“现做现卖，保证食客吃到最新鲜的鸡饭。”

摊位助手梁志强说，摊位的另一大特色就是坚持将鸡翅膀也剔骨，让食客能够好好吃到这部分的食材。

对于鸡翅膀剔骨的坚持，老摊主邱介福说：“其实很多摊位都会帮忙剔骨，只不过我们一直强调必须剔骨，因此对刀工要求就更严格，丝毫不能马虎。”

老摊主：已学到七八成功夫 还需积累经营经验

哥擅长沟通待客亲切，弟苦练刀工。

摊主邱介福（54岁）谈到两个儿子的表现时表示，目前给他们打80分。

“他们都很努力，跟着我从早忙到晚，如今已经学到七八成，剩下的还得在经营中慢慢积累经验。”

他提到两兄弟各有自己的优点，“几天前，我还刚听到熟客说，大儿子笑容可掬，让人觉得亲切。”

摊位助手梁志强（42岁）也说，邱拿登擅长与人沟通，待客热情；而邱拿阁则精进手艺，刀功娴熟。