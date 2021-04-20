小型罗厘撞倾斗罗厘 人叠人1死1昏迷15人伤

小型罗厘撞上倾斗罗厘，导致一人丢命，一人昏迷，15人蒙受轻重伤。

这起车祸发生在今天（4月20日）早上6时许，地点是泛岛高速公路往樟宜机场方向，靠近惹兰巴哈的路段。一辆载着客工的小型罗厘撞上一辆倾斗罗厘，车上17名客工受伤。案发后，多辆救护车与警车到场，气氛紧张。

热心读者吴先生（53岁，私巴司机）告诉记者，他今早经过时，车祸相信刚发生不久。

“我看到大约10人堆在罗厘里面，人叠人像汉堡包馅料那样，有的人完全动弹不得。”

另外，吴先生也观察到一些工人相信是腿部受伤，自行离开罗厘，靠在围栏旁边。他赶紧协助电召救护车以及向警方报案。

“工人们流血不止，也有人因疼痛而哀嚎不断。”

读者叶先生（45岁，私召车司机）则告诉记者，他经过事发路段时已是早上7时许，多辆警车停在路旁，还有几名客工躺在地上。

“当时，医护人员在努力救治伤者，并不确定伤者是否仍是清醒。”

附近居民卡米拉（30岁，女佣）则表示，大概早上6时10分听到巨响，后来远望才发现是附近的车道发生车祸。

民防部队发言人表示，在今晨6时10分接获通报，有两人当时卡在罗厘的尾端，民防人员使用液压救援仪器将两人救出，共有17人被送往国大医院及黄廷方综合医院救治。

受访客工：正前往兀兰工地

一名受访的客工告诉记者，他们准备前往兀兰工地开工，孰料行驶到一半时出事。

他透露，当时他昏昏欲睡，强大撞击力导致他惊醒过来。他说，车内有10多人。事发后，他慢慢挪动，才成功爬出车外，左脚也在过程中受伤。

“车上大部分是来自印度的客工，事发后场面很混乱，我也听到一些人在呻吟，过后就被送往医院。”

他说，他在本地工作已有19年，首次遇上车祸。

根据观察，客工左脚小腿受伤，事后已获准出院。此外，有另一名客工的裤子破裂，相信是另一名伤者，但他拒绝受访。

完整报道，请翻阅2021年4月20日的《新明日报》。