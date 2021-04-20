男子与女同学合买排屋 离婚时妻称是婚姻资产

离婚男与女同学合资170万元购买排屋单位，说好由离婚男做注册屋主，日后等房价翻倍再卖屋分钱，岂料引来妻子介入，声称排屋应属于夫妻俩的资产。高庭法官审理后指出，有充分证据如银行单据，显示女同学有份掏出资金购买排屋，为此裁定女同学持有排屋的权益。

根据昨天（4月19日）发出的高庭判词，来自印度的男子拉文达然南曾从事金融交易员的工作，他与妻子在1992年结婚，并且联名买下淡滨尼一带的组屋单位。两人在2018年底申请离婚，目前仍在办理离婚手续。