男子与女同学合买排屋 离婚时妻称是婚姻资产 订户 来自 / 联合晚报 文 / 黄佩玲 发布 / 2021年4月20日 2:32 PM 男子与女同学买排屋做投资，女同学向法庭申请裁定她持有排屋的权益，却引来与男子闹离婚的妻子反对这项申请。（示意图） 字体大小: 小 中 大 离婚男与女同学合资170万元购买排屋单位，说好由离婚男做注册屋主，日后等房价翻倍再卖屋分钱，岂料引来妻子介入，声称排屋应属于夫妻俩的资产。高庭法官审理后指出，有充分证据如银行单据，显示女同学有份掏出资金购买排屋，为此裁定女同学持有排屋的权益。根据昨天（4月19日）发出的高庭判词，来自印度的男子拉文达然南曾从事金融交易员的工作，他与妻子在1992年结婚，并且联名买下淡滨尼一带的组屋单位。两人在2018年底申请离婚，目前仍在办理离婚手续。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 离婚资产 离婚 机场到武吉班让车资50多元 女郎搭霸王车 喊“没买饮料别坐下” 茶水嫂被指大声呛客