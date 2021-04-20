喊“没买饮料别坐下” 茶水嫂被指大声呛客

咖啡店的茶水摊阿嫂被指对着顾客大喊“没买饮料的别坐下”，有公众看不过眼写上面簿指责她；咖啡店经理澄清，一些顾客自带食物没买饮料就坐在咖啡店用餐，女员工只是要这类顾客离开，并没有胡乱骂人。

事件发生在先驱汇合大厦（Pioneer Junction）的一个咖啡店内，署名“感恩心”的女网民近日在面簿贴文，指咖啡店的茶水摊阿嫂执意赶没买饮料的顾客，引起网友争议。

根据贴文，茶水摊阿嫂被指一桌一桌走去对工人大喊：“没买饮料的别坐下”，态度让女网民觉得无法接受。

她说：“工人刚吃完饭，在这里休息聊天不可以吗？请不要这样做，人家有花钱买食物，并非吃免费餐。”

记者昨天走访该咖啡店，一名不愿具名的摊位男助手受访说，其实阿嫂也只在为咖啡店生意着想，但他认为，如果阿嫂语气客气一些的话，或需能避免误会发生。

在附近工作的马哈万（44岁，工程师）每周光顾咖啡店两三次，他说：“我看过阿嫂对着工人大喊，多数人不想起争执就站起离开。”

经理澄清：有顾客自带食物‘霸’座位

该咖啡店不愿具名的经理受访时澄清，阿嫂并没有针对买饮料的顾客，只会赶走那些自带食物、或没买食物和饮料的顾客，并没有胡乱骂人。

“顾客不买食物又不买饮料，霸占咖啡店座位，对我们的摊位不公平。阿嫂只是遵守咖啡店的规矩，为公司着想才这样做，不是故意得罪顾客。”

经理表示，阿嫂已多次提醒这些顾客不要这样做。“但有些顾客屡劝不听，阿嫂难免会觉得烦躁。”

完整报道，请翻阅2021年4月20日的《联合晚报》。