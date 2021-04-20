喊“没买饮料别坐下” 茶水嫂被指大声呛客

来自 / 联合晚报

文 /
陈昱嘉

发布 / 2021年4月20日 3:05 PM

茶水摊阿嫂被指大声赶走没买饮料的顾客；咖啡店经理澄清女员工只是让那些自带食物或没帮衬的顾客别霸占桌子。（互联网）
茶水摊阿嫂被指大声赶走没买饮料的顾客；咖啡店经理澄清女员工只是让那些自带食物或没帮衬的顾客别霸占桌子。（互联网）

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咖啡店的茶水摊阿嫂被指对着顾客大喊“没买饮料的别坐下”，有公众看不过眼写上面簿指责她；咖啡店经理澄清，一些顾客自带食物没买饮料就坐在咖啡店用餐，女员工只是要这类顾客离开，并没有胡乱骂人。

事件发生在先驱汇合大厦（Pioneer Junction）的一个咖啡店内，署名“感恩心”的女网民近日在面簿贴文，指咖啡店的茶水摊阿嫂执意赶没买饮料的顾客，引起网友争议。

根据贴文，茶水摊阿嫂被指一桌一桌走去对工人大喊：“没买饮料的别坐下”，态度让女网民觉得无法接受。

她说：“工人刚吃完饭，在这里休息聊天不可以吗？请不要这样做，人家有花钱买食物，并非吃免费餐。”

记者昨天走访该咖啡店，一名不愿具名的摊位男助手受访说，其实阿嫂也只在为咖啡店生意着想，但他认为，如果阿嫂语气客气一些的话，或需能避免误会发生。

在附近工作的马哈万（44岁，工程师）每周光顾咖啡店两三次，他说：“我看过阿嫂对着工人大喊，多数人不想起争执就站起离开。”

经理澄清：有顾客自带食物‘霸’座位

该咖啡店不愿具名的经理受访时澄清，阿嫂并没有针对买饮料的顾客，只会赶走那些自带食物、或没买食物和饮料的顾客，并没有胡乱骂人。

“顾客不买食物又不买饮料，霸占咖啡店座位，对我们的摊位不公平。阿嫂只是遵守咖啡店的规矩，为公司着想才这样做，不是故意得罪顾客。”

经理表示，阿嫂已多次提醒这些顾客不要这样做。“但有些顾客屡劝不听，阿嫂难免会觉得烦躁。”

完整报道，请翻阅2021年4月20日的《联合晚报》。

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