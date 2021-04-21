联合包裹加强东南亚疫苗派发能力 本地设零下80摄氏度超低温冷藏库

美国跨国物流公司联合包裹为新加坡提供超低温冷藏库，用来储存冠病疫苗，以加强公司在东南亚的疫苗派发能力。

联合包裹（UPS）昨天发布文告说，要为整个东南亚的人口接种，估计需要3亿4000万剂疫苗，随着新加坡加强樟宜机场的冷藏能力以成为东南亚的疫苗派发中心，公司也要参与其中。

联合包裹国际总裁贝思哲（Scott Price）说，新加坡是公司智能全球网络的重要枢纽，也是亚太总部。“在服务不足的地区加速公平的疫苗派发，需要更大的努力，这时新加坡就能发挥作用。”