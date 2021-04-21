联合包裹加强东南亚疫苗派发能力 本地设零下80摄氏度超低温冷藏库 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 交通部长王乙康（左二）在联合包裹国际总裁贝思哲（右一）与亚太全球货运代理与合约物流总裁陈颂铭（左三）的陪同下，到位于樟宜机场附近的阿尔卑士道医疗物流设施，参观公司为储存冠病疫苗准备的超低温冷藏库。（取自王乙康面簿） 字体大小: 小 中 大 美国跨国物流公司联合包裹为新加坡提供超低温冷藏库，用来储存冠病疫苗，以加强公司在东南亚的疫苗派发能力。联合包裹（UPS）昨天发布文告说，要为整个东南亚的人口接种，估计需要3亿4000万剂疫苗，随着新加坡加强樟宜机场的冷藏能力以成为东南亚的疫苗派发中心，公司也要参与其中。联合包裹国际总裁贝思哲（Scott Price）说，新加坡是公司智能全球网络的重要枢纽，也是亚太总部。“在服务不足的地区加速公平的疫苗派发，需要更大的努力，这时新加坡就能发挥作用。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠病疫苗 冷藏库 联合包裹公司 新一期《逗号》 两环保达人 授招“减废” 早 数码