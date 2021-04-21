育两自闭症女儿 经济负担将减轻

育有两名自闭症孩子的本地家长指出，目前只需应付大女儿每月百多元的日间活动中心费用，但小女儿下来若也去日间活动中心，费用势必会增加。因此政府下来为符合条件者调低照料残障者的日间活动中心收费将有助减轻家长的经济负担。

蔡素玲（49岁）的两个女儿都患有中度自闭症。她平时负责照顾女儿，丈夫则负责赚钱养家。她的大女儿刘珏婷（21岁）每周有三天到SPD（前称新加坡体障人士协会）的日间活动中心。她的小女儿刘珏惠（19岁）则在另一家活动中心的等候名单上，等候时间预计需要四到五年。