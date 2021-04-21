本地研发快速准确冠病呼吸检测器 专家：广泛使用将彻底改变抗疫战 订户 来自 / 联合早报 文 / 傅丽云 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 医疗科技Silver Factory Technology创办人潘光家章博士、林歆怡博士和彭应裕博士研发的呼吸检测器TracieX，准确度近乎PCR检测，却只需两分钟就能知道结果。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 本地即将推出能快速、准确检测冠病病毒而又相对便宜的冠病呼吸检测器，受访传染病专家对此表示振奋，指呼吸检测器一旦成功和广泛使用，将彻底改变对抗冠病的战役。不过专家指呼吸检测器（breathalyser）虽“足以取代”聚合酶链反应（PCR）检测，却无法完全取代PCR这种准确度最高、具“黄金标准”的检测。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Silver Factory Technolog 呼吸检测器（breathalyser） 南洋理工大学 梁浩楠 新一期《逗号》 两环保达人 授招“减废” 早 数码