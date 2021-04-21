本地研发快速准确冠病呼吸检测器 专家：广泛使用将彻底改变抗疫战

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来自 / 联合早报

文 /
傅丽云

发布 / 2021年4月21日 5:00 AM

医疗科技Silver Factory Technology创办人潘光家章博士、林歆怡博士和彭应裕博士研发的呼吸检测器TracieX，准确度近乎PCR检测，却只需两分钟就能知道结果。（海峡时报）
医疗科技Silver Factory Technology创办人潘光家章博士、林歆怡博士和彭应裕博士研发的呼吸检测器TracieX，准确度近乎PCR检测，却只需两分钟就能知道结果。（海峡时报）

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本地即将推出能快速、准确检测冠病病毒而又相对便宜的冠病呼吸检测器，受访传染病专家对此表示振奋，指呼吸检测器一旦成功和广泛使用，将彻底改变对抗冠病的战役。

不过专家指呼吸检测器（breathalyser）虽“足以取代”聚合酶链反应（PCR）检测，却无法完全取代PCR这种准确度最高、具“黄金标准”的检测。

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