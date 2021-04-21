本地研发快速准确冠病呼吸检测器 专家：广泛使用将彻底改变抗疫战

本地即将推出能快速、准确检测冠病病毒而又相对便宜的冠病呼吸检测器，受访传染病专家对此表示振奋，指呼吸检测器一旦成功和广泛使用，将彻底改变对抗冠病的战役。

不过专家指呼吸检测器（breathalyser）虽“足以取代”聚合酶链反应（PCR）检测，却无法完全取代PCR这种准确度最高、具“黄金标准”的检测。