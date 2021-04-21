裕廊东组屋“纸皮箱仓库”事件 市镇会：已多次劝告老妇 将制定可持续解决方案 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄俊贤 发布 / 2021年4月21日 5:00 AM 裕廊—金文泰市镇会表示，这些年来当局已多次清除堆积在走廊上的废纸皮，但老妇很快又故态复萌，坚持收集和售卖废纸皮。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 针对裕廊东组屋出现“纸皮箱仓库”事件，裕廊—金文泰市镇理事会表示，这些年来已多次联系收集和堆积废纸箱的老妇，并将走廊的废纸皮清除，但对方过后依旧继续收集废纸皮。当局将继续和老妇沟通，制定一个可持续的解决方案，并确保周围居民的安全。 《联合早报》前天报道，裕廊东24街第252座组屋三楼的公共走廊和楼梯间堆了多个废纸箱。受访居民申诉一名老妇将公共走廊当成存放废纸箱的仓库，除了构成火患隐忧，也阻碍逃生路线。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 纸皮 组屋走廊 火患 新一期《逗号》 两环保达人 授招“减废” 早 数码