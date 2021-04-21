裕廊东组屋“纸皮箱仓库”事件 市镇会：已多次劝告老妇 将制定可持续解决方案

针对裕廊东组屋出现“纸皮箱仓库”事件，裕廊—金文泰市镇理事会表示，这些年来已多次联系收集和堆积废纸箱的老妇，并将走廊的废纸皮清除，但对方过后依旧继续收集废纸皮。当局将继续和老妇沟通，制定一个可持续的解决方案，并确保周围居民的安全。

《联合早报》前天报道，裕廊东24街第252座组屋三楼的公共走廊和楼梯间堆了多个废纸箱。受访居民申诉一名老妇将公共走廊当成存放废纸箱的仓库，除了构成火患隐忧，也阻碍逃生路线。