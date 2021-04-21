美容、美发、按摩业者盼尽快接种疫苗

美容、美发与按摩业跟顾客接触时间甚长，风险较高，至今却仍不在接种冠病疫苗的行业名单上，业者与协会透露曾多次向当局反映都无果，盼能尽快“穿防弹衣”上工。

冠病疫苗接种计划如火如荼展开，政府早前宣布让更多必要服务人员，例如邮差、送货员、记者、银行人员等行业人士接种，45岁以下者今年6月料也将受邀预约接种。

随着疫苗接种愈发普及，许多前线行业都已接种，但美容、美发和按摩业却迟迟没有消息。

Lee Na Young Aesthetic美容院创办人黄诗婷告诉《新明日报》，她几周前曾向有关当局要求让美容院员工能接种，因为员工每天都得长时间接触顾客。

“服务一个顾客大概90分钟，每天至少五六名顾客，加起来就七八个小时。虽然说安全措施都做足，但如果可以接种，那就好像穿了防弹衣一样，更有安全感。”

养生与保健协会会长王卓雄告诉本报，他自一二月就曾多次致电卫生部热线，希望能为美容业争取疫苗接种，无奈却被告知不在优先行业名单上。

“在这个行业工作的估计至少六万人，不是小数字。我们也收到不少会员反馈，希望能尽快打疫苗。”

在东海岸工作的美发师刘美琪（29岁）说，她有一些顾客是飞机师或是得出国再回来隔离的工作人士，因此她一直很希望能接种疫苗，保护大家的安全。

“尤其最近社区病例又好像慢慢增加，难免会担心，毕竟是近距离又长时间接触（顾客）的工作。”

完整报道，请翻阅2021年4月21日的《新明日报》。