被控抵触官方机密法令 前公务员夫妻有意认罪

38岁前女公务员涉嫌在丈夫的要求下，在担任新加坡食品局总司长的私人助理期间，擅自把上司的电子邮件中、有关病毒阻断措施期的邮件内容转发给丈夫。夫妻俩今早（4月21日）双双被控抵触官方机密法令，两人表示有意认罪。

这对夫妻被告所涉嫌索取和转发的机密内容包括本地学府全面实施居家学习的草拟新闻稿，以及在病毒阻断措施期间仍可继续运作的必要服务行业名单。

前女公务员诺拉茵（38岁）与丈夫凯鲁安诺（39岁）分别面对两项控状，指他们在去年4月3日上午9时，犯下抵触官方机密法令的罪行。

根据控状内容，女被告在案发时是新加坡食品局总司长的私人助理，因工作所需有权查看上司的电子邮箱。她被指在案发早上，从上司的电子邮箱看到有关阻断措施期间可继续运作的必要服务行业名单后，把名单截取成八个图，转发给丈夫。

与此同时，她也把在电子邮件中所看到的由教育部和社会及家庭发展部所联合草拟的新闻稿发给丈夫，导致消息未正式发布就遭泄露。新闻稿内容是关于学校及高等教育学府将全面实施居家学习，以及学前教育中心和托儿所将暂时关闭。

男被告则被指向妻子索取有关必要服务行业名单的内容，并且把草拟新闻稿转发给其他人。

夫妻俩今早在国家法院面控，并且向法官表示有意认罪。案件展期至6月11日过堂，让被告认罪。两人未请代表律师，目前分别获准以5000元保释在外。

根据警方文告，抵触相关法令者可被判坐牢最长达两年，和罚款最高达2000元。

完整报道，请翻阅2021年4月21日的《联合晚报》。