“假经纪”白嫖恐吓11女 判监42月罚款2万

为“白嫖”冒充“经纪”，谎称能帮年轻女生找“甜心爹地”，男子10个月来骗11名女生上床，还逼迫她们拍下裸照及性爱视频，昨天（4月20日）被重判坐牢42个月以及罚款2万元。

《联合晚报》早前报道，39岁的黄天俊（译音）想嫖妓却苦于口袋里不够钱，为了“白嫖”出诡计，假冒专门帮富有“甜心爹地”服务的“经纪”，谎称每月能赚数万元骗年轻女生拍裸照上床。

他落网后被控欺骗、恐吓，以及触犯影片法令等36项罪名，日前承认其中10项罪名，余项交由法官下判时考虑。

法官认为被告为了满足自己的性欲，精心策划骗局，10个月内剥削11名女子，罪行极其恶劣，必须加重刑罚，让他付出应得的代价。

根据案情，被告在2015年某日突然心血来潮想嫖妓，上网查看相关广告却发现不够钱，因此想到了“白嫖”的方法。

他开始在网络上刊登征聘广告，自称是专为富商找“甜心宝贝”的“经纪”，说每个月能安排旗下女子赚取8000元至2万元酬劳。

每当有年轻女子上钩，他就会以各种理由游说对方先发裸照给他看，声称必须给“甜心爹地”们一个“交代”。

过后，他会约女子见面，说要帮客户“评估”她们，骗她们和他上床时还拍下过程，称要交给客户看。

被告在2015年4月至2016年1月之间，至少骗了11名年龄介于18岁至24岁的年轻女子。

完整报道，请翻阅2021年4月21日的《联合晚报》。