西雅兀兰客工宿舍再发现有11名客工确诊感染冠病，其中10人疑似再度感染。

人力部昨晚发布文告说，住在西雅兀兰宿舍（Westlite Woodlands）的一名建筑管工前天确诊后，旗下的“保障、关怀与接触小组”与卫生部立刻把这名管工在宿舍与工作场所曾密切接触的人隔离。

这名管工的一名室友在隔离专用设施接受检测，结果呈阳性。为了安全起见，当局检测了宿舍里的所有住户，发现10名康复者检测结果呈阳性，于是把他们送到国家传染病中心调查是否是再度感染。

文告中没有说明西雅兀兰宿舍有住着多少客工，预计当局接下来会透露更多详情。人力部文告所透露的这些确诊人数，也没有包括在卫生部昨天的每日疫情报告中。

《海峡时报》引述西雅兀兰宿舍发给客户的通告报道，前天确诊的管工住在宿舍A座，该座二至七楼的住户都接受了检测。经过568次冠病检测与血清检测后，于昨天上午9时发现11人感染冠病。

根据通告，住在该座宿舍的客工今天会搬到政府设施隔离14天，他们工作到一半被召回宿舍等待搬迁，不许外出。迁移的客工相信有数百名。

前天确诊的建筑管工是35岁孟加拉籍男子，在Prosper Environmental& Engineering公司任职。他自2019年7月起住在新加坡，本月16日开始流鼻水但没通报症状，同一天接受定期检测。

18日，他的集体化验样本呈阳性，立刻被隔离，由救护车送往国家传染病中心，并于当天做了单独检测，隔天结果呈阳性。

这名客工上个月12日接种第一剂疫苗，本月13日接种第二剂疫苗。

他是这个月第二名在注射两剂疫苗后感染冠病的宿舍住户。本月7日一名23岁来自印度的码头工人在完成接种近两个月后感染冠病。