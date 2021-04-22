非居民新娘人数比率减少 但年龄较长学历也更高

据社会及家庭发展部首次在网站发布的公民和非居民婚姻数据，前年结合的公民和非居民夫妻，涉及非居民新娘的婚姻占72％，比2000年的79％少。

新加坡公民与非居民结婚的总数过去20年增加近三成，但嫁来本地的非居民外籍新娘人数和比率已减少，她们的年龄比过去更大，学历也更高，反映跨国夫妻人口特征的转变。

据社会及家庭发展部首次在网站发布的公民和非居民婚姻数据，前年结为连理的公民和非居民夫妻中，非居民新娘的婚姻占72％，比2000年的79％少。

前年，约六成的非居民新娘年龄介于25岁至34岁，比20年前的53％多。但年龄不到25岁的非居民新娘比率，则从20年前的36％，大减至前年的12％。

学历方面，前年有超过三分之二的非居民新娘拥有中学后教育学历，包括高中或大学学历，这比20年前的约三分之一，明显增多。

另一方面，本地的非居民新郎人数过去20年有所增加。前年的公民与非居民婚姻当中，另一半是非居民新郎的有28％，这个比率比20年前的21%高。

我国前年有2万2165对婚姻的其中一方是公民。当中，公民和非居民跨国婚姻有6153对，占前年我国公民婚姻总数超过四分之一。如果加上公民与永久居民的婚姻，前年则有8105对公民与非公民配偶结为夫妻，占同年公民婚姻总数约36％。

数据也显示，非居民配偶无论是新娘或新郎，大多来自亚洲。最新公布的数据，没有公民配偶的年龄、教育程度等资料。

针对跨国夫妻人口特征的转变，社会及家庭发展部发言人回复《联合早报》询问时说，这相信同我国社会越来越国际化，以及跨国就业和旅游趋势上升有关，不少外籍人士也来本地工作和求学。这些因素都让本地人更可能和外籍配偶相识，并共结连理。

新加坡管理大学社会学教授郑宝莲指出，多数非居民新娘已不再是一些人刻板印象中的“典型”外籍新娘，即来自邻国贫困乡村的低学历女子。如今，跨国夫妻在工作和学府中认识彼此，也意味多数外籍配偶与公民配偶有相等学历和地位。

至于跨国夫妻人口特征的转变，是否意味这个群体的婚姻关系会更趋于稳定，社会及家庭发展部发言人说，该部门并没有关于外籍配偶遭受家暴的数据。

“研究显示，婚姻若涉及年龄很小的配偶，较容易因经济压力引发冲突。如今，非居民新娘和新郎的年龄，同他们的公民配偶相去不远，多数也有中学后及更高学历……这意味他们结婚时已颇为成熟，也更可能找到良好工作，减少婚后面对财务问题的可能。”

发言人强调，公民和非居民配偶仍面对文化差异等状况。“无论跨国夫妻教育程度或年龄，我们鼓励他们参加跨国家庭辅助项目，为婚姻奠定稳固基础。”