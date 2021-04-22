防冠病传播风险器官移植手术一度叫停 疫情中等到机会55岁男病患重获“心”生 订户 来自 / 联合早报 文 / 王康威 摄影 / 梁麒麟 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 黄德强（中）在2015年被诊断患上缺血性心肌病，等了五年后于去年8月接到国家心脏中心人造循环支援及心肺移植组首席临床协调员郑慧敏（左）有关心脏移植的来电通知。他隔天进行移植手术，由国家心脏中心心胸外科高级顾问医生赵柞栋助理教授（右）主刀。（梁麒麟摄） 字体大小: 小 中 大 2015年4月7日，黄德强因身体不适入院，才发现心脏功能急速下降，须吃药和装置起搏器。同年8月他突然晕倒，送院后诊断为缺血性心肌病，须紧急安装左心室辅助器，并等待心脏移植。55岁男子被诊断患缺血性心肌病，心脏功能只剩15％，须装置左心室辅助器维持生命。经过五年漫长等待，他在去年8月进行心脏移植手术后重获新生。疫情期间器官移植手术一度叫停，恢复后院方采取一系列预防措施来预防冠病传播，得来不易的机会让病患更加珍惜。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 本地 健康 新加坡国家心脏中心 器官移植 起获120余万元现金 警方瓦解远程赌博集团逮捕28人 意式冰淇淋满室坚果香