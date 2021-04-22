防冠病传播风险器官移植手术一度叫停 疫情中等到机会55岁男病患重获“心”生

2015年4月7日，黄德强因身体不适入院，才发现心脏功能急速下降，须吃药和装置起搏器。同年8月他突然晕倒，送院后诊断为缺血性心肌病，须紧急安装左心室辅助器，并等待心脏移植。

55岁男子被诊断患缺血性心肌病，心脏功能只剩15％，须装置左心室辅助器维持生命。经过五年漫长等待，他在去年8月进行心脏移植手术后重获新生。疫情期间器官移植手术一度叫停，恢复后院方采取一系列预防措施来预防冠病传播，得来不易的机会让病患更加珍惜。