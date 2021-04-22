15人食用后出现肠胃炎症状 Kin Hoi餐厅被令暂停营业

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来自 / 联合早报

文 /
卓彦薇

发布 / 2021年4月22日 5:00 AM

共15人在吃了Kin Hoi准备的食物后，出现肠胃炎症状，其中一人入院治疗，现已出院。Kin Hoi被令暂停营业直至另行通知。（取自Kin Hoi面簿）
共15人在吃了Kin Hoi准备的食物后，出现肠胃炎症状，其中一人入院治疗，现已出院。Kin Hoi被令暂停营业直至另行通知。（取自Kin Hoi面簿）

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15人食用了荷兰弄Kin Hoi餐厅准备的食物后出现肠胃炎症状，餐厅被令暂停营业。

卫生部和新加坡食品局昨天发文告说，共有15人在今年3月28日至4月15日间，吃了Kin Hoi准备的食物后出现肠胃炎症状。其中一人住院治疗，现已出院。

Kin Hoi的餐饮执照注册名字为“Meetup @ 352”。

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