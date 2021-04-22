15人食用后出现肠胃炎症状 Kin Hoi餐厅被令暂停营业 订户 来自 / 联合早报 文 / 卓彦薇 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 共15人在吃了Kin Hoi准备的食物后，出现肠胃炎症状，其中一人入院治疗，现已出院。Kin Hoi被令暂停营业直至另行通知。（取自Kin Hoi面簿） 字体大小: 小 中 大 15人食用了荷兰弄Kin Hoi餐厅准备的食物后出现肠胃炎症状，餐厅被令暂停营业。卫生部和新加坡食品局昨天发文告说，共有15人在今年3月28日至4月15日间，吃了Kin Hoi准备的食物后出现肠胃炎症状。其中一人住院治疗，现已出院。Kin Hoi的餐饮执照注册名字为“Meetup @ 352”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 肠胃炎 餐饮店 暂停营业 新加坡食品局 卫生部 起获120余万元现金 警方瓦解远程赌博集团逮捕28人 意式冰淇淋满室坚果香