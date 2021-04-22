哈莉玛总统赴樟宜综合医院慰问前线医护人员

冠病疫情在本地肆虐已一年多，哈莉玛总统趁斋戒月到樟宜综合医院慰问前线医护人员，并与回教职员一起吃枣子开斋。

她昨天与23名医院职员交流后接受媒体访问时说，虽然冠病疫苗已经问世，但问题是全球如何公平地分配疫苗。

“每个国家都想为自己的人口接种疫苗，但除非我们能为全球人口接种疫苗，否则任何一个国家都无法受到保护。”