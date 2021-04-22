哈莉玛总统赴樟宜综合医院慰问前线医护人员 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈劲禾 摄影 / 邬福梁 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 哈莉玛总统（面对镜头左一）与樟宜综合医院行政总裁伍伟豪教授（左二）连同四名回教职员与两名非回教职员共进开斋晚餐，餐点由医院营养与餐饮部准备。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 冠病疫情在本地肆虐已一年多，哈莉玛总统趁斋戒月到樟宜综合医院慰问前线医护人员，并与回教职员一起吃枣子开斋。她昨天与23名医院职员交流后接受媒体访问时说，虽然冠病疫苗已经问世，但问题是全球如何公平地分配疫苗。“每个国家都想为自己的人口接种疫苗，但除非我们能为全球人口接种疫苗，否则任何一个国家都无法受到保护。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 哈莉玛总统 樟宜综合医院 斋戒月 起获120余万元现金 警方瓦解远程赌博集团逮捕28人 意式冰淇淋满室坚果香