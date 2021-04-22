哈莉玛总统赴樟宜综合医院慰问前线医护人员

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来自 / 联合早报

文 /
陈劲禾

摄影 /
邬福梁

发布 / 2021年4月22日 5:00 AM

哈莉玛总统（面对镜头左一）与樟宜综合医院行政总裁伍伟豪教授（左二）连同四名回教职员与两名非回教职员共进开斋晚餐，餐点由医院营养与餐饮部准备。（邬福梁摄）
哈莉玛总统（面对镜头左一）与樟宜综合医院行政总裁伍伟豪教授（左二）连同四名回教职员与两名非回教职员共进开斋晚餐，餐点由医院营养与餐饮部准备。（邬福梁摄）

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冠病疫情在本地肆虐已一年多，哈莉玛总统趁斋戒月到樟宜综合医院慰问前线医护人员，并与回教职员一起吃枣子开斋。

她昨天与23名医院职员交流后接受媒体访问时说，虽然冠病疫苗已经问世，但问题是全球如何公平地分配疫苗。

“每个国家都想为自己的人口接种疫苗，但除非我们能为全球人口接种疫苗，否则任何一个国家都无法受到保护。”

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