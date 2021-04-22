CampusImpact受委营运 义顺关爱新加坡义工综合中心

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
曾坤顺

发布 / 2021年4月22日 5:00 AM

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授（右）昨天到位于义顺的CampusImpact中心，见证谅解备忘录签署仪式，并接受孩子们的“访问”，向他们述说自己的成长经历。（曾坤顺摄）
内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授（右）昨天到位于义顺的CampusImpact中心，见证谅解备忘录签署仪式，并接受孩子们的“访问”，向他们述说自己的成长经历。（曾坤顺摄）

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文化、社区及青年部属下的关爱新加坡办公室，昨天正式委任志愿福利团体CampusImpact负责营运义顺关爱新加坡义工综合中心。该团体主要协调义顺区内各方面的义工服务，目前已有约20个社区伙伴加入联络网，承诺凝聚力量和资源持续培养更多义工，更好地满足各种社区需求。

专为低收入家庭孩子提供社会与学习辅助的CampusImpact，昨天正式成为义顺关爱新加坡义工综合中心的负责团队，除了招募更多伙伴、集中资源与探讨合作项目之外，中心也能为志愿者创造更多服务机会，发动义工到有需要的服务领域。

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