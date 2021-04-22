CampusImpact受委营运 义顺关爱新加坡义工综合中心 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 曾坤顺 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授（右）昨天到位于义顺的CampusImpact中心，见证谅解备忘录签署仪式，并接受孩子们的“访问”，向他们述说自己的成长经历。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 文化、社区及青年部属下的关爱新加坡办公室，昨天正式委任志愿福利团体CampusImpact负责营运义顺关爱新加坡义工综合中心。该团体主要协调义顺区内各方面的义工服务，目前已有约20个社区伙伴加入联络网，承诺凝聚力量和资源持续培养更多义工，更好地满足各种社区需求。专为低收入家庭孩子提供社会与学习辅助的CampusImpact，昨天正式成为义顺关爱新加坡义工综合中心的负责团队，除了招募更多伙伴、集中资源与探讨合作项目之外，中心也能为志愿者创造更多服务机会，发动义工到有需要的服务领域。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 义工 关爱新加坡行动 谅解备忘录 义顺关爱新加坡义工综合中心 起获120余万元现金 警方瓦解远程赌博集团逮捕28人 意式冰淇淋满室坚果香