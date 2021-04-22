CampusImpact受委营运 义顺关爱新加坡义工综合中心

文化、社区及青年部属下的关爱新加坡办公室，昨天正式委任志愿福利团体CampusImpact负责营运义顺关爱新加坡义工综合中心。该团体主要协调义顺区内各方面的义工服务，目前已有约20个社区伙伴加入联络网，承诺凝聚力量和资源持续培养更多义工，更好地满足各种社区需求。

专为低收入家庭孩子提供社会与学习辅助的CampusImpact，昨天正式成为义顺关爱新加坡义工综合中心的负责团队，除了招募更多伙伴、集中资源与探讨合作项目之外，中心也能为志愿者创造更多服务机会，发动义工到有需要的服务领域。