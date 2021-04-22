新加坡杜莎夫人蜡像馆推出 更具感官刺激全新4D漫威宇宙电影

为吸引更多本地游客回流，新加坡杜莎夫人蜡像馆推陈出新，即日起推出一部全新的4D漫威宇宙电影，带给观众更刺激的感官体验。

新加坡杜莎夫人蜡像馆于2017年12月推出首部4D漫威宇宙电影，至今已上映三年多。为提供游客全新的体验，杜莎夫人蜡像馆联合漫威影业，为新加坡、纽约和伦敦等多个城市制作新影片，特属新加坡的短片率先在本地登场，取代上一部影片。