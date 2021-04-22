新加坡杜莎夫人蜡像馆推出 更具感官刺激全新4D漫威宇宙电影

订户

来自 / 联合早报

文 /
董柏汝

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年4月22日 5:00 AM

新加坡杜莎夫人蜡像馆到访人数因疫情大减，为了吸引更多本地游客，蜡像馆推出独属新加坡的漫威宇宙4D电影，期待更多新加坡人探索蜡像馆。（白艳琳摄）
新加坡杜莎夫人蜡像馆到访人数因疫情大减，为了吸引更多本地游客，蜡像馆推出独属新加坡的漫威宇宙4D电影，期待更多新加坡人探索蜡像馆。（白艳琳摄）

字体大小:

为吸引更多本地游客回流，新加坡杜莎夫人蜡像馆推陈出新，即日起推出一部全新的4D漫威宇宙电影，带给观众更刺激的感官体验。

新加坡杜莎夫人蜡像馆于2017年12月推出首部4D漫威宇宙电影，至今已上映三年多。为提供游客全新的体验，杜莎夫人蜡像馆联合漫威影业，为新加坡、纽约和伦敦等多个城市制作新影片，特属新加坡的短片率先在本地登场，取代上一部影片。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容