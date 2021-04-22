新加坡杜莎夫人蜡像馆推出 更具感官刺激全新4D漫威宇宙电影 订户 来自 / 联合早报 文 / 董柏汝 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 新加坡杜莎夫人蜡像馆到访人数因疫情大减，为了吸引更多本地游客，蜡像馆推出独属新加坡的漫威宇宙4D电影，期待更多新加坡人探索蜡像馆。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 为吸引更多本地游客回流，新加坡杜莎夫人蜡像馆推陈出新，即日起推出一部全新的4D漫威宇宙电影，带给观众更刺激的感官体验。新加坡杜莎夫人蜡像馆于2017年12月推出首部4D漫威宇宙电影，至今已上映三年多。为提供游客全新的体验，杜莎夫人蜡像馆联合漫威影业，为新加坡、纽约和伦敦等多个城市制作新影片，特属新加坡的短片率先在本地登场，取代上一部影片。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 圣淘沙 杜莎夫人蜡像馆 漫威 起获120余万元现金 警方瓦解远程赌博集团逮捕28人 意式冰淇淋满室坚果香