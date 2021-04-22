郭鸿毅探寻生命意义 留职停薪当起友伴义工

49岁的郭鸿毅是本地少数充当狮城新郎友伴的男性义工，他注意到，这些外籍丈夫多不太愿意跟人熟络，双方甚至很少见面，多是通过传手机短信了解本地情况。

在关怀机构旗下关怀家之旅计划（Care Corner Family Journey Programme）担任友伴的本地人郭鸿毅（交通专案经理）五年前选择留职停薪一段时间，当义工探寻生命意义。