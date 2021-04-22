郭鸿毅探寻生命意义 留职停薪当起友伴义工 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 李健玮 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 关怀家之旅友谊计划中有38名友伴义工，其中只有8名是男性，郭鸿毅就是其中一人，他主要帮助那些能以英语沟通的狮城新郎。（李健玮摄） 字体大小: 小 中 大 49岁的郭鸿毅是本地少数充当狮城新郎友伴的男性义工，他注意到，这些外籍丈夫多不太愿意跟人熟络，双方甚至很少见面，多是通过传手机短信了解本地情况。在关怀机构旗下关怀家之旅计划（Care Corner Family Journey Programme）担任友伴的本地人郭鸿毅（交通专案经理）五年前选择留职停薪一段时间，当义工探寻生命意义。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 SC-NR跨国夫妻 友谊计划 友伴 LTVP证 起获120余万元现金 警方瓦解远程赌博集团逮捕28人 意式冰淇淋满室坚果香