假冒高等法院或国际刑警 犯罪集团新招骗讲英语人士 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄俊贤 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 不法之徒假冒官员进行诈骗，警方提醒公众小心提防。图为不法之徒在即时通讯应用上冒充国际刑警，企图以假乱真。（警方提供） 字体大小: 小 中 大 本地出现假冒官员进行诈骗的新招，不法之徒假冒高等法院或国际刑警组织，专挑讲英语的人士下手。警方今年1月至4月接到超过40起报案，受害者共损失超过390万元。警方昨天发文告，提醒公众现在有一种专门针对讲英语人士的假冒官员诈骗方式。根据文告，受害者一般会接到声称是来自高等法院或国际刑警组织官员的电话，通知他们因涉嫌洗钱而被调查。诈骗电话接着会转接给一个名为“Eric Wong Teng Hui的”国际刑警。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 诈骗 假冒官员 起获120余万元现金 警方瓦解远程赌博集团逮捕28人 意式冰淇淋满室坚果香