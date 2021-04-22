假冒高等法院或国际刑警 犯罪集团新招骗讲英语人士

本地出现假冒官员进行诈骗的新招，不法之徒假冒高等法院或国际刑警组织，专挑讲英语的人士下手。警方今年1月至4月接到超过40起报案，受害者共损失超过390万元。

警方昨天发文告，提醒公众现在有一种专门针对讲英语人士的假冒官员诈骗方式。

根据文告，受害者一般会接到声称是来自高等法院或国际刑警组织官员的电话，通知他们因涉嫌洗钱而被调查。诈骗电话接着会转接给一个名为“Eric Wong Teng Hui的”国际刑警。