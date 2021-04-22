全球减塑和清理运动 今年将延长至五个月

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来自 / 联合早报

文 /
卓彦薇

发布 / 2021年4月22日 5:00 AM

永续发展与环境部长傅海燕（左二）前天受邀出席全球减塑和清理运动“Clean4Change”的推介仪式，提高公众对回收和环保的意识。（终止塑料废弃物联盟提供）
永续发展与环境部长傅海燕（左二）前天受邀出席全球减塑和清理运动“Clean4Change”的推介仪式，提高公众对回收和环保的意识。（终止塑料废弃物联盟提供）

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非营利组织“终止塑料废弃物联盟”去年为期六周的全球减塑和清理运动，今年延长至五个月，新加坡作为运动的首发国家，首阶段目标是吸引超过100个本地企业、学校或社区团体参与活动。

“终止塑料废弃物联盟”（Alliance to End Plastic Waste，简称AEPW）前天在滨海湾金沙艺术科学博物馆为全球减塑和清理运动“Clean4Change”（意即通过清理，实现改革）举办推介仪式，永续发展与环境部长傅海燕受邀出席活动。

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