全球减塑和清理运动 今年将延长至五个月

非营利组织“终止塑料废弃物联盟”去年为期六周的全球减塑和清理运动，今年延长至五个月，新加坡作为运动的首发国家，首阶段目标是吸引超过100个本地企业、学校或社区团体参与活动。

“终止塑料废弃物联盟”（Alliance to End Plastic Waste，简称AEPW）前天在滨海湾金沙艺术科学博物馆为全球减塑和清理运动“Clean4Change”（意即通过清理，实现改革）举办推介仪式，永续发展与环境部长傅海燕受邀出席活动。