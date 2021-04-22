全球减塑和清理运动 今年将延长至五个月 订户 来自 / 联合早报 文 / 卓彦薇 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 永续发展与环境部长傅海燕（左二）前天受邀出席全球减塑和清理运动“Clean4Change”的推介仪式，提高公众对回收和环保的意识。（终止塑料废弃物联盟提供） 字体大小: 小 中 大 非营利组织“终止塑料废弃物联盟”去年为期六周的全球减塑和清理运动，今年延长至五个月，新加坡作为运动的首发国家，首阶段目标是吸引超过100个本地企业、学校或社区团体参与活动。“终止塑料废弃物联盟”（Alliance to End Plastic Waste，简称AEPW）前天在滨海湾金沙艺术科学博物馆为全球减塑和清理运动“Clean4Change”（意即通过清理，实现改革）举办推介仪式，永续发展与环境部长傅海燕受邀出席活动。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 减塑 终止塑料废弃物联盟 世界清洁日 永续发展与环境部 傅海燕 起获120余万元现金 警方瓦解远程赌博集团逮捕28人 意式冰淇淋满室坚果香