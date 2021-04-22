企业与雇主推出计划助国民服役人员提高职场技能 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 摄影 / 唐家鸿 发布 / 2021年4月22日 5:00 AM 国防部高级政务部长王志豪（圆桌右边白衣者）昨天参与了“国民服役倡导者实践社群”计划的研讨会，了解与会者提出帮助雇主与企业支持国民服役的想法。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 为进一步促进社会与职场对国民服役的支持，本地一些企业和雇主携手合作，推出一系列帮助提高国民服役人员职场技能与推广健康生活的项目。名为“国民服役倡导者实践社群”（Community of Practice of National Service Advocates）的计划昨天由国防部高级政务部长王志豪主持推介仪式，并与来自商界的33名领导层人员举行研讨会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国民服役 战备军人 ACCORD 新加坡武装部队 国防部 起获120余万元现金 警方瓦解远程赌博集团逮捕28人 意式冰淇淋满室坚果香