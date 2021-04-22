企业与雇主推出计划助国民服役人员提高职场技能

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来自 / 联合早报

文 /
梁伟康

摄影 /
​​​​​​​唐家鸿

发布 / 2021年4月22日 5:00 AM

国防部高级政务部长王志豪（圆桌右边白衣者）昨天参与了“国民服役倡导者实践社群”计划的研讨会，了解与会者提出帮助雇主与企业支持国民服役的想法。（唐家鸿摄）
国防部高级政务部长王志豪（圆桌右边白衣者）昨天参与了“国民服役倡导者实践社群”计划的研讨会，了解与会者提出帮助雇主与企业支持国民服役的想法。（唐家鸿摄）

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为进一步促进社会与职场对国民服役的支持，本地一些企业和雇主携手合作，推出一系列帮助提高国民服役人员职场技能与推广健康生活的项目。

名为“国民服役倡导者实践社群”（Community of Practice of National Service Advocates）的计划昨天由国防部高级政务部长王志豪主持推介仪式，并与来自商界的33名领导层人员举行研讨会。

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