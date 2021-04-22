意式冰淇淋满室坚果香

王景辉透露，单是准备一周分量的冰淇淋，就得花上一整天来烘烤和制作坚果酱。

三年前创立意大利式冰淇淋店，32岁年轻头家王景辉就坚持品质，不买现成坚果酱，而是亲手烘烤开心果和榛子，制作成有着浓浓坚果香的冰淇淋。

他透露，单是准备一周分量的冰淇淋，就得花上一整天来烘烤和制作坚果酱。每到这天，店里就会弥漫着坚果香，须开门通风。

毕业自南洋理工大学工程系的王景辉，大学时期就爱好烹饪和烘焙，还搭上当年的杯子蛋糕热潮，售卖杯子蛋糕给咖啡馆。由于他不想从事朝九晚五的工作，因此毕业后在一家咖啡馆担任营运经理约两年。

尽管这份工作让他积累了餐饮管理经验，但初创业的王景辉，仍重重摔过一跤。

他透露，约五年前，自己有意和一个朋友合伙开店，父亲当时也投资了一笔钱。怎料经过六个月的筹备，王景辉发现与这位朋友理念不合，欲退股时，对方却只让父亲取回一半的投资金。

王景辉说：“我为此消沉了三个月，对于白白浪费父亲的钱感到很愧疚，幸好有家人朋友的支持，才重新振作。我后来又打工了两年，直到2018年创业。父亲也告诉我，如果可以，就自己一个人经营。”

决心创立意式冰淇淋店后，王景辉购买了冰淇淋制作机，从零学起，参考各种食谱以更细致掌握冰淇淋的甜度和口感，并用了约五个月来研发出不同的冰淇淋口味。

王景辉开设的Dopa Dopa Creamery也是本地少数使用意式冰淇淋传统展示柜的店铺。他指出，与开放式展示柜不同，传统展示柜的冰淇淋容器是下沉式的，并用铁盖盖着，确保不同口味的冰淇淋不会互相串味。