打疫苗，有好康？这些企业都在鼓励人们接种冠病疫苗！

众所周知，接种疫苗最直观的好处，就是在冠病肆虐的世界中，保护自己的身体健康，免受病毒侵害。

新加坡卫生部的官网显示，截至4月18日，我国有超过130万人接种了冠病疫苗，其中近85万人已接种第二剂疫苗。

根据英国牛津大学的最新统计，新加坡每100人接种的疫苗剂量达37.8剂，在亚洲位居第三，排在不丹和马尔代夫之后。

一名护士在准备注射疫苗。（路透社）

虽然新加坡防控疫情有成，疫苗接种计划也有序开展，本地还是有一些公司积极履行企业社会责任，为公众和员工提供“诱因”，鼓励人们在轮到他们时接种疫苗，以此保护自己和他人。

其实，三巴旺集选区议员林伟杰医生今年2月就曾在国会上提议，为接种疫苗的公众提供一些奖励，如颁发社区发展理事会的生活补助券，或额外的公积金保险储蓄补贴。

那么，本地有哪些企业为疫苗接种者推出“好康”？

康福德高（ComfortDelGro）

本地德士业龙头康福德高从今年1月底便针对往返疫苗接种中心的公众，推出一项乘车优惠。

（康福德高）

当乘客出发前往疫苗接种中心，或是从接种中心离开时，只需通过康福德高的手机应用召车，开启定位功能，并输入接种中心的邮政编号，即可自动享有3元的乘车折扣。这项优惠只适用于31家疫苗接种中心。

康福德高受询时未说明有多少人已使用这项乘车优惠，但集团品牌及联络总监陈爱玲告诉zaobao.sg，由于反应良好，集团决定将优惠期限从4月24日，延长至今年5月31日。

星展银行（DBS）

星展银行与保险公司安达（Chubb Insurance）合作，为星展和储蓄银行的客户及直系亲属，提供免费的短期冠病疫苗保险。

根据这项“冠病疫苗保护”（Covid-19 Vaccine Protect）计划，受保人只要在今年12月31日或之前接种疫苗，如果接种后的14天内出现副作用住院，住院期间每天能获得100元现金赔付，最多14天。若住进加护病房，受保人将一次过获得1000元的现金赔付。如果不幸死亡，赔付额是1万元。保险涵盖两剂疫苗的注射。

星展在本地的1万2000名职员将自动受保，银行客户则可从3月25日至4月30日，前往银行分行或上网申请。

华侨银行（OCBC）

华侨银行也针对旗下本地员工推出接种疫苗的福利配套。接种疫苗当天，银行职员除了可休假一天，还可报销往返接种中心和诊所的德士费用。

如果出现副作用，职员无需提供医疗证明，即可获得额外两天有薪病假，并可报销医药费。此外，员工接种后也可选择在家办公一周。

为鼓励本地员工接种疫苗，华侨银行特别推出福利配套，好让职员接种无后顾之忧。（曾坤顺摄）

除了新加坡，在国外也有好些企业绞尽脑汁，推出“甜头”鼓励消费者和员工尽快接种疫苗。其中，讨论度最高的，要属美国最大甜甜圈连锁店Krispy Kreme。

美国：一天一个甜甜圈、看电影送爆米花、一毛钱的啤酒

美国最大甜甜圈连锁店Krispy Kreme为疫苗接种者提供免费甜甜圈。（Krispy Kreme）

从3月22日至今年底，美国民众只要到指定的Krispy Kreme分店出示疫苗接种证明，就可每天换取一个免费的招牌釉面（glazed）甜甜圈。这项优惠只限美国地区的门市。

Krispy Kreme首席营销官斯克纳（Dave Skena）说：“我们都希望尽快把病毒消灭掉，我们希望鼓励每个人在有疫苗时尽快接种，为国家安全尽一份力。”

Krispy Kreme也为美国多地的疫苗接种中心人员和职工提供免费甜甜圈。至于公司员工，Krispy Kreme则为每人提供最多四小时的有薪假，好让他们能安心接种。

尽管立意良善，Krispy Kreme的这项送甜甜圈计划却仍引来非议，不少包括医生在内的民众就指出，肥胖问题不仅在美国越趋严重，更是冠病重症的风险因素之一。

面对外界批评，Krispy Kreme总裁塔特斯菲尔德（Mike Tattersfield）接受美国媒体采访时为公司辩护：“我们是一家甜食公司，如果人们不想到甜甜圈店去，就不必光顾。”

除了甜甜圈，接种疫苗的美国民众还可享有其他“好康”。在美国俄亥俄州的克利夫兰市，民众只要在当地的Chagrin电影院出示疫苗接种卡，就可获赠免费爆米花。

同样在克利夫兰市，酒馆Market Garden Brewery则为接种者提供售价仅0.1美元（约0.13新元）的啤酒，但这项促销活动仅限首2021位客人。

以色列：打一针，饮一杯

特拉维夫民众在当地一家酒吧外接受疫苗接种。（路透社）

以接种人口比率来看，以色列冠病疫苗的接种速度为世界第一。以色列卫生部的最新数据显示，当地已有约55%的人口接种了冠病疫苗。但比起年长者，当地年轻人的接种意愿相对低。

为鼓励更多年轻人接种，以色列政府在主要城市设立多个移动接种点。其中，特拉维夫市与当地餐馆和酒吧合作，设立流动的疫苗接种站，并推出接种疫苗免费领取一杯饮品的活动。

此前，特拉维夫的部分商店也曾发起分发免费披萨、免费以色列炖肉炖菜的活动，借此号召民众接种。

不过，最吸引人的接种奖励，莫过于俗称“绿卡通行证”（Green Pass）的接种证明。

以色列政府今年2月下旬开始推行“绿色通行证”制度，已完成疫苗接种的人员和痊愈病患可通过手机应用注册获取通行证，进出餐馆、商场、电影院、健身房等公共场所不必受限制。