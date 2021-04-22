又涉酒驾控上庭 包勋评未表示认罪

新传媒艺人包勋评涉嫌再次酒驾，今早（4月22日）到国家法院面控时，一见记者立刻转身离开，后来在代表律师的陪同下才进入国家法院。

包勋评（30岁）今早一身黑，戴着黑色口罩及黑框眼镜，10时左右出现在国家法院。见惯镁光灯的包勋评看见记者纷纷拿起摄像机及手机时，看似有点错愕立刻转身离去。

约10分钟后，他在代表律师狄伦（S.S. Dhillon）的陪同下再次出现。有了律师陪伴，他似乎吃定心丸，神色淡定地尾随律师走入国家法院大楼。

包勋评进入法庭时非常低调，翻译员确认他的身份及读出控状时，他都轻声细语地做出回复。

他被控酒驾，控状指他在2020年9月17日晚上11时20分左右，酒后开着一辆货车行驶在爪哇路（Java Road）往尼诰大道（Nicoll Highway）的路段。

控状指包勋评所呼出的气体，每100毫升含有不低于49微克酒精，超过法定的35微克，抵触了交通法令。

包勋评一脸憔悴，眼神呆滞地面控，没有表示是否会认罪。他的代表律师狄伦则表示需要至少六周的时间向控方陈情，案展6月3日再度过堂。

狄伦也是曹国辉触犯触犯冠病19（临时措施）法令一案的代表律师。

被控后，包勋评便匆匆离开。

7年前酒驾罚款吊牌 如今面对罚款坐牢

七年前也曾被控酒驾，包勋评如今重犯，将面对罚款及不超过2年的监禁。

控状中提到，包勋评曾在2014年7月30日也因酒驾被定罪，所以他属于重犯者。他当时被判罚款1500元以及吊销各级执照12个月。

包勋评触犯公路交通法令第67(1)(b)节的酒驾条文。一旦罪成，初犯者可面对2000元至1万元的罚款，或监禁不超过12个月，或两者兼施。

而重犯者（即包勋评面对的情况）须面对5000元至2万元的罚款，及监禁不超过两年，外加吊销各级执照至少五年。

完整报道，请翻阅2021年4月22日《联合晚报》。