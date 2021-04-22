四马路观音堂前 假募捐党称助孤儿 一开口就要10元

有公众爆料，指四马路观音堂前有可疑男子，以“帮助孤儿”之名募捐，感觉不妥。记者走访时，男子否认募捐，反称在卖锁匙扣养家。

热心读者林先生（65岁）日前向《新明日报》透露，他约半个月前开始，发现一群男子每日都在四马路观音堂前一带问路人募捐。他说，这些男子主动搭讪年长者或妇女，游说他们捐款，而他也看过有人捐了50元。

“他们从未出示任何证件，难免让人怀疑是否是假募捐。”

不愿透露姓名的公众也说，这群人是打着资助孤儿院为名号，向公众募捐。

“我曾听过他们与别人的对话，要求至少捐献10元，其余小额，如2元或5元，他们都拒收。”



记者日前走访时，发现一名戴着眼镜的年轻男子到处搭讪公众，他背着一个背包，手上拿着一块板和笔。

其中一名刚与男子交谈完的公众告诉记者，对方拿着印有小孩子合照以及米粮的照片，一上前就问：“能不能捐点钱帮助小孩子。”不过，该名公众当时没多理会便离开。

男子：卖锁匙扣养家

记者随后上前询问这名自称叫Melvin（28岁）的男子，他说自己代表公司来卖锁匙扣，对捐款一事避而不提。他还说：“我们也有需要的小孩子得照顾，大家给钱也可帮到低收入家庭的小朋友。”

记者要求出示锁匙扣 男子：已全数卖完

男子Melvin告诉记者，他当天早上到场后，卖出了4个锁匙扣，收到40元。不过当记者要求他出示锁匙扣时，他却说已全数卖完，身上并没多余的。

他向公众出示的纸板上除了印着小孩子的照片，分别印着$20、$50、$100、$200的价码。

不过，Melvin却说，自己一般只收10元。

受访公众表示，来这里以类似手段向公众要钱的男子，往往以打游击的方式，早上、下午不定时出现，逗留的时间不会太长，一旦拿到足够的金额，就会立即离开。“若在周末人潮多时，半小时内就会有超过5人给钱。”

公司电话号码是空号

男子Melvin随后留下电话号码，请记者直接联系公司Mindyouth的负责人，但记者事后拨电，电话号码是空号。

根据新加坡会计与企业管制局（ACRA）记录，Mindyouth私人有限公司地址位于裕廊西64街第678B座组屋一单位。记者昨日（21日）走访上述地址，可见单位外摆放了许多纸皮、杂物，没人应门。

居民李先生（56岁，司机）受访时透露，该单位住着一名独居男子，年约50岁，个性孤僻。他表示，男子常到组屋楼下回收纸皮、旧物，形象看起来不像公司老板。

“他和我一样住在这里10几年，但我们从未交谈，他也没跟其他人讲话。据观察，他有数名兄弟姐妹，我也不清楚这家公司到底是不是他的。”

半小时内 向逾百人要钱

据观察，男子早上11时许到观音堂前，短短半小时内就与四周围超过100名公众接洽。当中，至少有4人捐款，也有人随后在一张表格上签名。

Melvin向记者出示了让公众签名的表格，上面注明签名公众同意参与一家叫Mindyouth私人有限公司的计划。“我们的目的是帮助弱势以及低收入家庭，为他们提供就业机会，也好让他们在找到全职工作前能更好的融入社会。”

表格上也写着，这是直销活动，每一份商品售价10元，强调这不是筹款活动。