男子上网威胁法官 监七个月

男子因不满针对《刑事法典》第377A条文的司法挑战被驳回，竟在社交媒体威胁高庭法官，还扬言要“亲自折磨他们到崩溃”，今（4月22日）被判坐牢7个月。

被告是31岁的哈尼夫，他抵触5项控状，包括威胁公务员、对他人造成惊吓，以及教唆暴力的罪行，控方以其中三项提控，余项由法官下判时一并纳入考量。

据之前报道，三名男子去年入禀法院，针对第377A节条文是否违宪提出挑战，高庭法官施奇恩审理后驳回申请，去年3月30日公布书面判词。根据第377A节条文，任何男性在公共或私人场合，与另一名男性进行严重猥亵行为而被定罪的话，可面对长达两年监禁。

案情显示，随着判词公布，pinkdotsg也在社交媒体Instagram发文。

密切关注此案的被告得知消息后，感到不满和失望。他认为现有的法官需要被取代，于是到pinkdotsg的贴文留言，写道：“是时候猎捕欺压人的法官”、“该让他们付出终极的代价”等。

此外，他也使用自己账户的Instastory（限时动态）发文，写道：“我个人想亲自折磨到他们崩溃”，也叫驳回377A条文司法挑战的法官“走着瞧”。

当时，被告的账户有267人追踪。

有公众看到被告在pinkdotsg贴文的留言，随后点进被告的账户看到更多恐吓暴力的威胁，于是报警。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年4月22日的《新明日报》。