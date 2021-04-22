1新元兑3.10令吉 创3年来新高

新元兑令吉今早（4月22日）达1新元兑3.10令吉，创下三年来新高。由于公众仍无法自由来往新马两地，受访货币兑换商认为，汇率上升不会引起公众购买令吉。

令吉汇率今年以来不断下挫，今早新元兑令吉汇率上升至3.10，是自2017年11月以来新高。受访货币兑换商说，今年1月时兑换率就达3.06，如今冲上1新元兑3.10令吉，兑换商都不感到意外。

牛车水Crante钱币兑换商合伙人黄素珍今早受访时，两天前发现1新元兑3.09令吉就预料会突破3.10关口。

她说：“其实1月的时候，新元兑令吉的汇率就很高，这几个月新元兑令吉的汇率也一直慢慢地攀升，这个结果其实是在预料之中的。”

《联合晚报》1月14日报道，令吉汇率两天一度显著下挫，新元兑令吉汇率从3.04冲高至3.06以上。

分析师当时受访时说，马来西亚冠病疫情告急，1月12日宣布全国进入紧急状态至8月1日，同时在吉隆坡和五个州重新实施两周的行动管制令，经济前景短期内受冲击，相信也影响兑换率。

在来福士城经营钱币兑换生意的拉斐告诉记者，今早的汇率相信是这几年来最高，但目前仍未见人潮来购买令吉。

黄素珍解释：“大家现无法自由来往新马两地，换了也不能马上回去马来西亚，再好的兑换率也很难吸引人潮。”