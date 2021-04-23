我国明起暂禁印度访客入境隔离期一律加长至21天

黄循财在记者会上指出，政府密切关注印度的局势，自从我国收紧对印度的边境管制后，当地的情况持续恶化，我国客工宿舍也接二连三出现新病例。印度昨天新增30多万个确诊病例，是全球暴发疫情以来的单日最高纪录。

考虑到印度的冠病疫情持续恶化，我国将进一步收紧对印度的边境管制。从今晚11时59分起，过去14天到过印度的长期证件和短期探访证持有者，将不能入境新加坡或在我国转机，直至另行通知。

这包括在印度转机的旅客，以及早前已获批准入境新加坡的访客。

此外，所有从印度入境、昨晚11时59分前尚未完成14天居家通知者，必须在指定防疫措施隔离多七天。所有入境者都须隔离21天，并在入境我国后、隔离的第14天和第21天接受聚合酶链式反应（PCR）检测。

印度疫情持续恶化，昨天新增30多万个确诊病例，是全球暴发疫情以来的单日最高纪录。它近期出现病毒变种，相信也是新一波疫情出现的主要导因。

我国星期二宣布，从印度入境者在酒店等指定防疫设施完成14天隔离后，须在住处自我隔离多七天。

联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财在昨天举行的记者会上指出，政府密切关注印度的局势，自从我国收紧对印度的边境管制后，当地的情况持续恶化，我国客工宿舍也接二连三出现新病例。

“目前没有证据显示这些病例与印度或当地出现的病毒变种有关联。不过我们关心的是，之前确诊冠病的客工会在康复后再度感染。”

黄循财指出，来自印度的客工大部分在建筑、海事和加工业工作，当中不少人也居住在客工宿舍。“就算他们遵守居家通知，我们知道很难做到万无一失，还是可能会出现疏漏。”

他解释，如果问题刚好发生在刚从印度入境我国、又在以上三个领域工作的客工，新的病毒变种可能就会传播到客工宿舍。“更糟糕的是，刚刚康复或已经接种疫苗的客工可能会受感染，宿舍内又会出现新的感染群。”

有鉴于此，政府决定进一步收紧对印度的边境管制，禁止长期证件和短期探访证持有者入境我国。

国人往印度回新或有问题

至于或有公众希望前往印度，黄循财指出，我国整体旅游警告保持不变，但考虑到政府刚收紧对印度的规定，如果仍有人执意要前往印度，就必须做好准备，可能会在回新的途中“碰到一些问题”。

黄循财解释，政府不会限制有意从我国返回印度，或是会在当地长期逗留的公众。“不过任何前往印度又希望能够尽快回新的公众，可能会碰到问题，因为我们设下了旅游的限制。另外，飞往我国的航班也会比较少，短期内要从印度回来会非常困难。”

至于我国政府会何时放宽针对印度访客的限制，黄循财坦言，目前没有确切日期。

“暂时禁止印度访客入境我国，是为了让我们有更多时间了解印度的情况，当地出现的病毒变种以及对我们造成的风险。同时也让我们有时间处理近期在客工宿舍出现的情况。”

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长颜金勇则说，政府是在深思熟虑后，才采取边境管制措施。“这些措施都是必要的，否则会出现大量确诊病例涌进来的情况。这可能会散播到客工宿舍或是社区内，最终出现新一波疫情。”