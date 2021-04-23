截至昨天 西雅兀兰宿舍17名客工疑似二度感染

已康复客工但确诊感染冠病的西雅兀兰客工宿舍客工，昨天（4月22日）增至17人，卫生部正在调查他们是否属二度感染，并与人力部加强宿舍的防疫措施。

人力部前晚发文告说，该宿舍发现有11名客工确诊染病，其中10人疑似二度感染。截至昨天，确诊人数已增至17个。

根据卫生部昨天的文告，住在西雅兀兰宿舍的一名35岁孟加拉籍建筑管工于本月19日确诊后，卫生部和人力部属下“保障、关怀与接触小组”已把在宿舍和工作场所，与他有过密切接触的人隔离起来。

其中一人是建筑管工的室友，这名32岁的孟加拉籍客工在指定隔离设施的检测结果呈阳性，卫生部昨天把他列为新增客工宿舍病例。为安全起见，卫生部和人力部为该宿舍的约1200名客工进行特别检测行动。

17名检测结果呈阳性的客工已立即被隔离，并送往国家传染病中心。卫生部正与国家传染病中心，以及由传染病学和微生物学专家组成的专家团，调查这17人属二度感染，或是早前受感染并持续脱落病毒。当局之后将公布二度感染病例的实际数字。

总理公署部长兼人力部和贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在抗疫跨部门工作小组记者会上说，这些客工主要从事海事业，人力部昨天已向他们的工作场所发出停工令，并把受影响员工隔离起来。当中好几人的循环阈值（Ct value）很高，显示他们体内的病毒很少。“由于他们没出现症状，当局在主动检测后才发现他们染疫。”

为防止病毒在宿舍内进一步传播，当局也向受影响住宿楼的客工发出隔离令，并把特别检测行动范围扩大至整个宿舍。

陈诗龙透露，西雅兀兰宿舍有千多名客工已迁移到政府隔离设施，其余客工则在宿舍内隔离。在检测结果出炉前，他们不许离开宿舍，也不准到活动中心。

《联合早报》记者走访西雅兀兰宿舍时发现，昨早约有15辆巴士进出宿舍，相信是接载客工到政府隔离设施，其中一个地点据悉是位于马里士他路的曼尔洛品质酒店（Quality Hotel Marlow)。

昨午约5时，一辆相信是接载宿舍客工的巴士抵达该酒店。巴士抵达前，已有两三名身穿个人防护装备的工作人员在现场等候。据记者观察，约10多名客工背着背包下车后，把手里的白色纸张交给工作人员填写，测量体温后才进入酒店。巴士在下午约5时30分离开酒店。

网上资料显示，马里士他路的曼尔洛品质酒店暂时关闭，目前不接受客房预订。