6月1日起 高人流高风险场所强制使用合力追踪

合力追踪在人流量较高的场所，以及会有长时间近距离接触、传播风险较高的地方，如商场、学校和工作场所等全面实行后，公众不再能使用手机相机功能和Singpass应用扫描QR码，或是扫描身份证条码来完成登记。

随着更多人加入“合力追踪”计划，从6月1日起，公众到商场、学校和工作场所等人流量较高或与他人有长时间近距离接触的地方时，只能使用合力追踪应用或携手防疫器进行SafeEntry登记。

不过，公众进入商场内的大型零售店或超市时，不必再次登记。

根据卫生部和智慧国及数码政府署（SNDGO）昨天（4月22日）发出的联合文告，至今已有超过九成公众下载合力追踪应用（TraceTogether App）或领取携手防疫器（TraceTogether Token），因此政府决定在更多场所实行合力追踪登记。

只有人流量较高的场所，以及会有长时间近距离接触、传播风险较高的地方须强制使用合力追踪登记。这包括医院、家庭诊所、学校和补习中心、婚礼场所、宗教场所、健身房、美容美发院、酒店、银行和文化娱乐场所等。

合力追踪在这些地方全面实行后，公众不再能使用手机相机功能和Singpass应用扫描QR码，或是扫描身份证条码来完成登记。

到了6月，公众不必登记也能直接进入商场内的超市或大型零售店。卫生部和SNDGO指出，这是因为他们在进入商场时会在入口处完成合力追踪登记，在商店内与他人互动的时间一般也会较短。

当局提醒小型零售店 应取消SafeEntry登记

另外，虽然政府没有规定药房、便利店和邻里商店等小型零售店必须实行SafeEntry登记，不过仍有部分店家这么做。卫生部和SNDGO提醒店家应该取消这个规定，让访客进出更加便利。

当局指出，合力追踪和SafeEntry都是重要的数码工具，使用这些工具后，可让追踪冠病病患接触者的时间从四天减少至少于一天半。团队也在近期通过合力追踪这项科技，追踪到75人并安排他们接受隔离。

“少了合力追踪这个工具就无法找出这些人，这对于控制好任何本地病例在社区传播的风险极为重要。”

当局也说，随着合力追踪的更广泛使用，追踪接触者的速度和范围会进一步提高，碰到社区传播较容易发生的情况或地方会派上用场。

公众可上www.safeentry.gov.sg/deployment查询日后只接受合力追踪登记的地点和场合。

为了让登记过程更加便利，政府也提醒场所负责人和店家下载SafeEntry Business App或在入口处安装“SafeEntry Gateway”系统。

当局提醒公众将合力追踪应用更新至最新版本，并开启蓝牙功能。防疫器用户则应确保设备电量充足，若防疫器亮起红灯或没有显示灯，代表坏了或没电，应尽快换取新的防疫器。

公众可前往民众俱乐部或联络所，以及在特定商场设置的更换站换取新的防疫器。