店内展示旧照片文物 娓娓道出老字号历史 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 摄影 / 叶振忠 发布 / 2021年4月23日 5:00 AM 参与“老店铺文化站”计划的“新兴泉记”裁缝店，现已从第二代黄昭国（78岁，左二）和黄昭宝（71岁，左三）传到第三代接班人，黄昭宝的儿子黄泉铵（左一）和黄健安。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 历经三代人的老字号裁缝店、售卖阿拉伯香精制品的88年老店、上世纪50年代当街贩卖印度拉茶的三轮车小摊……甘榜格南一带的七家老字号店铺同国家文物局合作，在店内设立小型博物馆，通过展示旧照片和珍贵文物，让公众了解店铺的历史。“老店铺文化站”计划去年3月开始试行这项名为“老店铺文化站”的计划，去年3月开始在马里士他路一带试行，五家商店率先设立小型博物馆，如今推展到甘榜格南一带的另外七家至少有30年历史的老店铺。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 老店铺文化站 国家文物局 教青少年辨识可靠信息 艺人包勋评再涉酒驾被控