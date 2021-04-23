店内展示旧照片文物 娓娓道出老字号历史

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来自 / 联合早报

文 /
李庚洧

摄影 /
叶振忠

发布 / 2021年4月23日 5:00 AM

参与“老店铺文化站”计划的“新兴泉记”裁缝店，现已从第二代黄昭国（78岁，左二）和黄昭宝（71岁，左三）传到第三代接班人，黄昭宝的儿子黄泉铵（左一）和黄健安。（叶振忠摄）
参与“老店铺文化站”计划的“新兴泉记”裁缝店，现已从第二代黄昭国（78岁，左二）和黄昭宝（71岁，左三）传到第三代接班人，黄昭宝的儿子黄泉铵（左一）和黄健安。（叶振忠摄）

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历经三代人的老字号裁缝店、售卖阿拉伯香精制品的88年老店、上世纪50年代当街贩卖印度拉茶的三轮车小摊……甘榜格南一带的七家老字号店铺同国家文物局合作，在店内设立小型博物馆，通过展示旧照片和珍贵文物，让公众了解店铺的历史。

“老店铺文化站”计划去年3月开始试行

这项名为“老店铺文化站”的计划，去年3月开始在马里士他路一带试行，五家商店率先设立小型博物馆，如今推展到甘榜格南一带的另外七家至少有30年历史的老店铺。

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