店内展示旧照片文物 娓娓道出老字号历史

历经三代人的老字号裁缝店、售卖阿拉伯香精制品的88年老店、上世纪50年代当街贩卖印度拉茶的三轮车小摊……甘榜格南一带的七家老字号店铺同国家文物局合作，在店内设立小型博物馆，通过展示旧照片和珍贵文物，让公众了解店铺的历史。

“老店铺文化站”计划去年3月开始试行

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这项名为“老店铺文化站”的计划，去年3月开始在马里士他路一带试行，五家商店率先设立小型博物馆，如今推展到甘榜格南一带的另外七家至少有30年历史的老店铺。