更新版数码蓝图纳入高端科技 助环境服务业数码化

采用区块链技术记录废物流向、利用中央平台进行大数据分析，随着一些科技日趋成熟，商业用途更为广泛，政府把更多先进科技纳入环境服务业数码化蓝图中，也为这个领域的员工设计课程提升数码知识。

国家环境局和资讯通信媒体发展局合作，在2018年为环境服务业制定数码化蓝图，按部就班地指导清洁和废物管理这两个附属领域的中小企业采纳数码方案。