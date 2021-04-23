更新版数码蓝图纳入高端科技 助环境服务业数码化 订户 来自 / 联合早报 文 / 魏瑜嶙 摄影 / 蔡家增 发布 / 2021年4月23日 5:00 AM 永续部兼交通部高级政务部长许连碹博士（左）昨天参观LHN物业及设施管理私人有限公司。公司高级经理张泽铃（右）向她讲解厕所安装的人流探测器，有助清洁工人按照厕所的使用次数来决定何时清洗。（蔡家增摄） 字体大小: 小 中 大 采用区块链技术记录废物流向、利用中央平台进行大数据分析，随着一些科技日趋成熟，商业用途更为广泛，政府把更多先进科技纳入环境服务业数码化蓝图中，也为这个领域的员工设计课程提升数码知识。国家环境局和资讯通信媒体发展局合作，在2018年为环境服务业制定数码化蓝图，按部就班地指导清洁和废物管理这两个附属领域的中小企业采纳数码方案。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 环境服务业数码化蓝图 环境服务业 数码化 废物管理 灭虫 清洁公司 教青少年辨识可靠信息 艺人包勋评再涉酒驾被控