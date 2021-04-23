教青少年辨识可靠信息

身为国家图书馆管理局信息素养团队的一员，洪盟杰至今到过60多所中学与高等学府授课，通过“寻找出处、理解内容、展开研究、评估信息”，教导青少年如何辨识可靠信息。

洪盟杰（35岁）七年前投身信息素养教育事业，在数码时代信息泛滥的背景下，教导青少年如何辨识可靠信息。

身为国家图书馆管理局信息素养团队的一员，他至今到过60多所中学与高等学府授课，推广“寻找出处、理解内容、展开研究、评估信息”（简称S.U.R.E）四大原则，教过约3万5000名学生。

他说，有调查显示，自2018年来，本地15岁至24岁的青少年全都能使用智能手机与网络，生长在数码时代的他们，面临的一大挑战是应付信息爆炸。

“大量的网站和用户生产内容会让学生们混淆，而且可能含有不客观或不可靠的信息来源。”

洪盟杰指出，现在搜索引擎十分方便，随意搜寻就可找到上万个网页，学生们通常只浏览首几个网页，但那可能是未经证实的维基百科页面或广告商赞助内容，可见信息搜寻能力的重要性。

他在课堂上会向学生介绍图书馆的资源，如旧报章、照片、文件、地图与音频档案，以及图书馆会员可免费浏览的学术期刊。

去年冠病疫情暴发没有阻挠他与同事们传授知识。当学校改为居家学习时，团队便录制网课。

洪盟杰说，政府实行病毒阻断措施前，他曾到国家图书馆内的安静空间录视频，后来无法外出，他便在家录影。

“这份工作让我结合对教学和数码媒体的热忱，我很享受这份工作。当我知道了学生们面对的问题，并通过有效的课程解决他们学术研究上的挑战时，总能获得很大的满足感。”