屋顶遮阳板撤下 居民诉：组屋像大烘炉

组屋屋顶翻新，遮阳板约一个月前被撤下，迟迟未铺盖，房子犹如大烘炉，居民天天“焗桑拿”。

居民符女士（58岁）告诉记者，她姐姐住在勿洛水池路的第712座组屋，自己于2月份搬过去同住，结果上个月杪，有工作人员前来将所有遮阳板都撤下，至今还未铺设，导致房子闷热。

“期间，若遇到雨天，情况就较好，如果天气炎热，一般从早上10时许，就能感受到热气，即使在家也坐立难安，汗如雨下，晚上难以入眠。”

符女士说，附近几座组屋的遮阳板同样都被撤下，目前只有一座完工。

“我以往少用冷气机，结果如今每晚都必须开3台冷气及风扇，还是觉得闷热。”

另一名居民何女士（70岁，家庭主妇）受访时则说，住了数十年，10多年前曾遇过类似工程。“若天气炎热，自来水都是热的，到了晚上，床褥也能感受到热度。我家中没冷气，即使闷热，也只能忍受。”

住在第713座组屋的居民李先生则指出，组屋同样面对这个问题，入夜后因闷热而难以入眠。

人手短缺 工程迟迟无法完工

女士说，由于提升工程有助于改善基建设施，因此虽然闷热，但也只能体谅并忍耐。

“目前已经有一座完工，而我们的组屋面积较小，希望很快就能重新铺设完毕。”

符女士则透露，此前有询问当局人员，并被告知因人手短缺，才会导致迟迟无法完工。

“若是人手问题，他们应该完成一座组屋后，再拆另一座的，并非一次过拆数座组屋的遮阳板，对居民造成影响。”