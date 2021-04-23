【PIE致命车祸】在本地当女佣 受伤儿不治 母闻讯昏倒

泛岛快速公路周二发生的客工致命车祸，再有一名客工今早伤重不治，在本地当女佣的母亲得知噩耗后一度晕厥，远在印度的妻子和1岁大儿子还不知情。

本报连日报道，周二（20日）清晨6时许，在泛岛快速公路往樟宜机场方向，靠近惹兰巴哈出口前的路段，一辆载有多名客工的罗厘疑失控撞上爆胎停在路旁的倾斗卡车，酿1死16伤。

《联合晚报》今早（本月23日）收到消息，其中一名在加护病房抢救的客工也不幸离世，目前车祸死者增至两人。

曾与死者一起共事的阿姆兰（31岁）受访时说，他也是在今早得知消息，又有一名朋友离世。

“车祸后他一度在加护病房内，怎料昨天凌晨病情忽然恶化，今天离世。”

今早离世的客工是苏哈斯（Sudhesh kumar，28岁），来自印度喀拉拉邦（Kerala），已在本地工作三年多。

阿姆兰说，死者的母亲一年前也跟随儿子到本地做工当家庭帮佣。

“母亲今早得知消息后，一度哭到晕厥，如今不想跟人说话。”

阿姆兰称，死者与母亲关系十分亲密，母亲时常会给儿子送来亲手烘焙的小饼干。

据悉，死者母亲的雇主也已经得知此事，理解她如今悲痛欲绝，于是帮她回绝所有媒体访问，让她在家中好好休息。

客工援助组织ItsRainingRaincoats受访时表示，已经联系上死者母亲及她的雇主，接下来会为母亲提供心理辅导。

完整报道，请翻阅2021年4月23日的《联合晚报》。