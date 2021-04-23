猛砍94刀夺女雇主命 女佣判谋杀罪成 逃过死刑监终身

直落古楼洋房命案下判，高庭法官认为，女佣在案发时清楚知道自己在做什么，甚至能够在屋子里不同角落藏刀，所以没有患有精神疾病，无法减轻罪责。女佣今早（本月23日）被判谋杀罪名成立，被判终身监禁。她闻判时与受审期间一样，没有流露任何情绪。

这是印度尼西亚籍女佣达里雅蒂（Daryati，28岁）“第二次”被定罪。她早前一度同意控方的案情，接受法官的定罪，之后又改变主意，要求继续抗辩。

《联合晚报》早前报道，达里雅蒂面对一项谋杀控状，指她在2016年6月7日晚上约8时32分，在直落古楼H巷一栋洋房二楼卧室厕所内杀害59岁的女雇主萧金珠，后者一共挨了94刀。

去年4月，即案件举行审讯中途，控方决定将控状减轻为第300（c）条文的谋杀罪，并且表明不要求法庭判处被告死刑。

该条文的刑罚是死刑或终身监禁。

辩方当时同意控方所提呈的案情，法官于是将被告定罪。

不过，约半年后，被告突然在案件下判之前改变主意，申请撤销法院对她的定罪，获得批准。案件于是继续审理，被告上证人栏答辩，辩方也提呈精神科医生的评估报告。

根据辩方的立场，被告在案发时患有精神疾病，为此她应可以减轻罪责，所面对的控状应从谋杀减轻至误杀。

女佣供证时也称，自己案发时感到非常愤怒，情绪很激动，甚至“无法控制双手”。

高庭法官审理后认为，各方证据显示女佣在案发时精神正常，具备理解事物与自制的能力，也能在犯案前计划如何在屋子不同角落藏刀子。

虽然辩方精神科医生认为女佣患有抑郁症，但法官指出，该医生是根据女佣自己的说辞来做出诊断，没有其他证据来支持辩方的说法。

由于控方没有要求判处女佣死刑，法官考虑后，决定判她接受终身监禁。

女佣也面对一项企图女雇主丈夫的控状，控方今早申请撤销这项控状。

完整报道，请翻阅2021年4月23日的《联合晚报》。