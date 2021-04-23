李显龙总理今天下午（4月23日）召开记者会宣布最新的内阁名单。备受关注的财政部长一职由谁来担任？被看好成为下任总理的四个热门人选，在这一轮改组中的职务有哪些变化？zaobao.sg整理出三大重点，助你消化新内阁的职务变动。

总理热门人选受瞩目 黄循财出任财政部长

本次内阁调动，外界普遍关注下任总理四热门人选的动向。如今答案揭晓，四人中有三人将卸下原职务，去别的部门接任新职务。

李智陞则职务保持不变，继续担任国家发展部长，同时在社会及家庭发展部主管社会服务整合。

15个政府部门中有7个洗牌

本轮内阁改组中，15个政府部门中有七个总舵手“大风吹”。

除了上述提到的第四代领导团队核心成员的职务变动，本次内阁改组值得注意的还有抗疫老臣颜金勇卸下卫生部长一职，接任贸工部长。陈诗龙也首次执掌部门，出任人力部长兼贸工部第二部长。

王瑞杰虽已卸下财长职务，但他将继续担任副总理兼经济政策统筹部长。

李总理在记者会上解释内阁改组的考量时说：“我国整体上有一套相当完善应对疫情的策略，经济情况也稳定下来，所以在这个时候调整内阁，做比较全面的重组，为新加坡的长远发展做更好的准备。同时，也让我的团队有机会吸取更多的经验。”

他强调，本次调整并不是突然发生的，只不过这比平常的调整来得更早一些。

“我原本在去年大选之后就想要调整贸工部、卫生部和人力部的部长人选，但考虑到冠病疫情严峻，这些部长又都扮演着关键角色，所以决定让他们继续全心全力执行他们各自的防疫任务。”

李总理也指出，财政部是政府的重点部门，很多政策和措施都需要财政部的协调。因此王瑞杰副总理卸下财政部长职务，需要委任新人时，肯定会牵涉到不少其他部门的人选。

其他职务变动

今年刚获职总颁发的卓越服务奖的交通部高级政务部长徐芳达将加入全国职工总会接替许宝琨，担任职总副秘书长；许宝琨则离开职总，担任人力部高级政务部长，并继续担任卫生部高级政务部长。

李总理透露，每年在财政预算案出台之后都会重新审视内阁人选，并且做出相应的调整。这些调整通常是微调，但一届政府的任期之内，至少会进行一次重大的改组。