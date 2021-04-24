内阁大改组 七部门5月中迎新部长

李总理公布新阁员名单时指出，这次的重组相当重大，但不是突然的决定。他透露去年组阁时本想调动贸工部、卫生部和人力部的部长，但因为疫情严峻而作罢。他希望已累积不少经验的多位年轻部长，到新领域服务时能各尽所能、发挥所长，同心同德地治理好新加坡。

距离去年7月大选后组阁未满一年，李显龙总理昨天（4月23日）对内阁与政治职务做重大调整，副总理王瑞杰将卸下的财政部长职务由第四代领导团队核心成员黄循财出任。这项重要的职务调动也影响其他部门的部署，16个政府部门当中有七个更换舵手。

黄循财（49岁）从财政部第二部长升任部长后，他原本负责的教育部由贸工部长陈振声（52岁）接任，贸工部改由主掌卫生部10年的颜金勇（62岁）领导。

卫生部长则由交通部长王乙康（52岁）转任。他也会取代颜金勇，与黄循财一起联合领导抗疫跨部门工作小组。他和黄循财在去年大选后，分别接管交通部与教育部，前后只有九个月。

上届大选步入政坛就入阁并兼任两个部门第二部长的陈诗龙医生（57岁）将正式接管人力部。现任人力部长杨莉明（53岁）将转任通讯及新闻部长，同时兼管智慧国计划和网络安全事务；易华仁（59岁）则离开通讯及新闻部，调任交通部长。

一系列职务调动于下月15日生效。 李总理昨天独自透过视讯举行记者会。他在公布新内阁名单时指出，随着王瑞杰请辞第四代团队领军者，并卸下财长一职，他用了两周时间思考如何重新布阵，进行咨询。他认为，我国整体已有一套相当完善的冠病应对策略，经济情况与疫情都逐步稳定下来，如今应展开较全面的内阁重组，为新加坡的长远发展做更好的准备。

他说：“这次的重组相当重大，不是突然的决定。”

李总理解释，在政府任期之初就对内阁职务做较大更动，有两个原因。首先，财政部是负责协调许多政策与措施的重点部门，财政部换人，单是这一步棋就会影响整盘棋，牵涉到多个部门的人选。

他指出，去年大选后组织内阁时，要做的布阵很受疫情牵制。他当时本想调动贸工部、卫生部和人力部的部长，但考虑到疫情严峻，而这些部长也扮演关键角色，因此决定先让部长们继续全心全力地专注于抗疫工作。

“过去几年，多位年轻部长已累积不少经验。这次他们在不同的领域服务，我不仅希望各位部长能各尽所能、发挥所长，也希望整个团队能有卓越的成就，同心同德，治理好新加坡。”

李总理说，继续担任副总理的王瑞杰在卸下财长职务后，将更专注于统筹国家的经济政策，推进一些重要议程，包括领导未来经济委员会。王瑞杰也继续掌管总理公署的政策策略署，同时担任国立研究基金会主席与新中双边合作联合委员会（JCBC）的联合主席。

60岁的王瑞杰本月8日以年龄和健康为由，向李总理请辞第四代团队领军者，希望让位给跑道更长的相对年轻人选。

学者：总理接班人还未浮现

前官委议员、新加坡管理大学法学院副教授陈庆文认为，虽然确切的总理接班人未浮现，此次的内阁调动肯定陈振声、黄循财和王乙康这三位第四代阁员仍是领跑者。团队另一核心成员、国家发展部长李智陞（45岁）的职务则没有变动。

陈庆文说：“过去10年，或者对于王乙康来说是过去六年，第四代领导团队应已更了解彼此。我认为这期间团队要更慎重地重新选出同侪之首。”