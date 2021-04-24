总理：受限于国土面积和资源 我国须创新并采纳科技实现减排目标

李显龙总理昨晚透过视频，在美国总统拜登召集的领导人气候峰会上发表讲话。总理首先感谢拜登召开峰会，并对美国释放出承诺领导气候变化多边解决方案的信号表示欢迎。

面对气候变化的威胁，我国必须不断创新并广泛采纳科技，克服国土面积和资源的局限，实现减低碳排放量的目标。

李显龙总理昨晚（4月23日）透过视频，在美国总统拜登召集的领导人气候峰会上发表讲话。

总理在致辞时首先感谢拜登召开峰会，他对美国释放出承诺领导气候变化多边解决方案的信号表示欢迎，美国重新加入《巴黎协定》也强调了这一信号。

李总理说，新加坡虽然是个小岛国，但会继续为气候变化议程作出贡献。

新加坡是首20个向《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）提呈长期减排发展策略的国家之一。今年推出的2030年新加坡绿色发展蓝图勾勒出我国可持续发展和净零排放的愿景。我国对抗气候变化的策略也不止于仅仅符合碳排放量或征收碳税。

为克服国土面积小和资源匮乏的局限，我国也必须创新并广泛采纳科技，以实现减排目标。

李总理举例说，新加坡可再生能源选项非常有限，但我国计划在2025年之前把太阳能产量增至原来的四倍。我国将启用全球最大浮动太阳能系统，每年可减少3万3000公吨二氧化碳排放量。

李总理指出，对于人口密集的新加坡来说，城市气温上升是另一个值得关注的重大问题。“为缓解这种情况，我们利用电脑建模进行更适合应对气候变化的城市设计，在建筑外层试用特殊降温涂料，以及多种植100万棵树。”

总理：碳排核查前景备受看好

作为金融枢纽，新加坡也可通过绿色金融、金融科技，以及相关能力的提升，协助推动全球可持续发展。

我国金融管理局于2019年推出总值20亿美元（约27亿新元）的绿色投资计划，旨在支持碳贸易和服务、可持续项目咨询，以及环境风险管理方面的发展。

李总理说，其中一个前景备受看好的领域是碳排核查（emissions verification），包括利用新技术测量碳足迹，以及监督企业的减排承诺。

另一方面，我国在新加坡—美国第三国家培训计划中，也纳入气候和可持续发展议题。作为亚细安—美国能源合作的协调国，新加坡将与美国紧密合作，支持本区域过渡到使用洁净能源。

李总理在总结时说：“我们期待与美国及所有国家合作，建设一个可持续的未来。”

为期两天的领导人气候峰会，旨在推动各国制定更积极的气候行动计划。除了李总理，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京等40名国家领导人也受邀出席。