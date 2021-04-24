陈振声掌教育部要让人人有机会实现理想

出任贸工部长近三年的陈振声将接任教育部长。陈振声透过面簿贴文强调自己受益于我国教育制度，他承诺继续提升本地教育水平，让每个新加坡人无论出身背景，都有机会实现各自的理想。

陈振声是在2018年5月受委为贸工部长，同时主管公共服务署。这次内阁改组后，他同时卸任贸工部长和人民协会副主席。

陈振声出任贸工部长之前，曾先后担任社会及家庭发展部长，以及总理公署部长兼全国职工总会秘书长。

李显龙总理昨天（4月23日）宣布内阁改组时说，陈振声到贸工部之前，没有太多经济管理的经验，但他带来同工会打交道的宝贵经验，用心投入新的职务，并且胜任有余。

“尤其过去一年来，贸工部推出的措施不仅帮助新加坡人面对冠病疫情造成的危机和经济放缓，也协助企业提升转型，为未来做好准备。”

总理表扬陈振声在推动我国经济重返轨道，及协助本地企业应对环球经济结构性转变等方面表现卓越。

他希望陈振声转任教育部长后，能在历任教育部长奠定的基础上继续提升教育制度，让每个孩子和学生发挥最佳潜力，培育国家未来栋梁。

总理指出，培育新加坡人的工作与推动经济增长或动员工会有很大不同。“我期待陈振声接任全新职务，拓展他的经验。”

陈振声昨午发布面簿贴文说，他相信贸工部由颜金勇掌舵，会继续推展我国的经济战略，协助本地企业和员工顺利走出冠病危机。

对将出任教育部长，他表示期待。他指出，教育部人员和历任部长为我国塑造了一个受国际认可的教育制度。

“我也是这个制度的受益者。以我的家境，我能受良好教育，这在其他地方或许只是个梦想。很多新加坡人有类似的故事。这就是我国特别之处，人人都有机会善用各自的天赋，继续造福下一代……我会在现有基础上继续提升我国的教育制度，让每一代新加坡人无论出身背景，都有机会实现各自的理想。”