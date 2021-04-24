王乙康主管卫生部接受更大抗疫考验

去年大选后出掌交通部的王乙康，在本轮内阁改组中转任处于抗疫前线的卫生部，肩负政府与国人都关注的医疗保健任务。

李显龙总理昨天（4月23日）在记者会上说，王乙康将接任资深卫生部长颜金勇在医疗保健上打下的基础，而一些课题如人口老龄化、医疗基础设施和医疗财务等，须经几任卫生部长努力不懈地完善。

王乙康去年7月大选后离开教育部，接过前基础建设统筹部长许文远卸任的交通部长。李总理说，王乙康自接管交通部后便处理交通领域的重大挑战，也延续了许文远对公共交通系统的改善工作。冠病疫情中，王乙康也着手重开边境的工作，及维护我国作为航空和海事枢纽的地位。

李总理在解释这么短时间内再次调动王乙康的决定时说，他是根据部长能在哪些岗位上作出最大贡献进行任命。

“去年7月委任内阁职务时，我知道有些重要岗位须要填补，尤其是卫生部，颜金勇已在那里担任部长好些日子。不过我那时还没准备好调动颜金勇，而我能把王乙康调到交通部。在不到一年的时间里，王乙康为交通部带来改变。我现在依循计划，把王乙康调到卫生部去。”

王乙康昨天在面簿贴文谈到新任命时说，作为人民公仆，哪里有需要，就得到哪里去。他也说，从颜金勇手中接过职务任重而道远。“卫生部正领导对抗冠病疫情的战斗，长远而言，我们也必须确保即便在人口老龄化的当儿，我们还是会为新加坡人提供优质、可负担的医疗服务。”

王乙康担任交通部长任内，新加坡和马来西亚友好地终结新隆高铁计划，新柔地铁系统则已动土兴建。在国际事务上，我国也安排为国际海员安全地进行轮班，并保持供应链流通。航空方面，我国对一些国家开放旅游、允许旅客安全过境，目前也正推动开启“航空泡泡”。

王乙康昨天出席陆路交通管理局25周年庆祝活动并接受记者访问时，谈到航空泡泡接下来的走向。他说，接管交通部的现任通讯及新闻部长易华仁将继续推进这方面的工作。

“我们已经圈出一些可在取代居家通知要求的同时降低风险的措施……只要掌握好这些原则，就知道计划该如何设计。”