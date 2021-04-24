改任通讯及新闻部长 杨莉明也接过智慧国计划 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM 人力部长杨莉明转任通讯及新闻部长之后，将继续担任内政部第二部长。图为杨莉明去年5月，与在内政科技局工作蓝图研讨会亮相的机器人互动。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 人力部长兼内政部第二部长杨莉明在任内一直坚定不移地帮助低薪工人，就算她即将卸下人力部长职务改任通讯及新闻部长，也会坚持完成提高低薪员工收入的工作。李显龙总理昨天（4月23日）在记者会上做出以上表示，并指出人力部去年在冠病疫情带来史无前例的经济衰退中，率先支持创造本地就业和培训机会，以及在抗疫前线处理客工宿舍课题。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 杨莉明 人力部 通讯及新闻部 新加坡网络安全局 智慧国计划 黄志明 2男为象棋闹翻 互砸酒瓶双挂彩 在黄金坊等德士 天花板突坍塌 女郎险遭砸中