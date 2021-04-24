改任通讯及新闻部长 杨莉明也接过智慧国计划

人力部长兼内政部第二部长杨莉明在任内一直坚定不移地帮助低薪工人，就算她即将卸下人力部长职务改任通讯及新闻部长，也会坚持完成提高低薪员工收入的工作。

李显龙总理昨天（4月23日）在记者会上做出以上表示，并指出人力部去年在冠病疫情带来史无前例的经济衰退中，率先支持创造本地就业和培训机会，以及在抗疫前线处理客工宿舍课题。