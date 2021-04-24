陈诗龙将接掌人力部 推进经济与劳动力重组

去年大选后直接入阁的陈诗龙医生将正式接掌人力部，并继续担任贸工部第二部长。他接下来将肩负起这两个重要经济部门的工作，推进我国经济和劳动力的重组。

李显龙总理昨天（4月23日）在记者会上做出以上宣布，并指出陈诗龙去年7月受委为人力部第二部长以来，就一直负责客工宿舍的抗疫工作，接下来正式接掌整个人力部的工作之后，陈诗龙将承担所有的职责。