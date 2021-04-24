陈诗龙将接掌人力部 推进经济与劳动力重组 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM 陈诗龙医生（前排中）自去年7月受委为人力部第二部长以来，就一直负责客工宿舍的抗疫工作。图为陈诗龙上个月在人力部“保障、关怀与接触小组”负责人的陪同下走访榜鹅客工入职中心。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 去年大选后直接入阁的陈诗龙医生将正式接掌人力部，并继续担任贸工部第二部长。他接下来将肩负起这两个重要经济部门的工作，推进我国经济和劳动力的重组。李显龙总理昨天（4月23日）在记者会上做出以上宣布，并指出陈诗龙去年7月受委为人力部第二部长以来，就一直负责客工宿舍的抗疫工作，接下来正式接掌整个人力部的工作之后，陈诗龙将承担所有的职责。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人力部 陈诗龙 贸工部 2男为象棋闹翻 互砸酒瓶双挂彩 在黄金坊等德士 天花板突坍塌 女郎险遭砸中