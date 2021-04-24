职总副秘书长换人许宝琨交棒徐芳达

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来自 / 联合早报

文 /
陈可扬 李庚洧 苏文琪 许翔宇 陈紫筠 黄贝盈

发布 / 2021年4月24日 5:00 AM

之前被借调到职总出任副秘书长的卫生部高级政务部长许宝琨医生（右）将全职回到内阁服务，兼任人力部高级政务部长。图为许宝琨和职总秘书长黄志明。（档案照片）
之前被借调到职总出任副秘书长的卫生部高级政务部长许宝琨医生（右）将全职回到内阁服务，兼任人力部高级政务部长。图为许宝琨和职总秘书长黄志明。（档案照片）

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李显龙总理日前致函职总会长雷家英，表示希望许宝琨返回政府。李总理在与职总秘书长黄志明讨论后，决定让徐芳达接替许宝琨在职总的职务。

交通部高级政务部长徐芳达将加入全国职工总会，接替许宝琨担任职总副秘书长；卫生部高级政务部长许宝琨则离开职总，全职在内阁服务。

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