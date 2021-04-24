职总副秘书长换人许宝琨交棒徐芳达

李显龙总理日前致函职总会长雷家英，表示希望许宝琨返回政府。李总理在与职总秘书长黄志明讨论后，决定让徐芳达接替许宝琨在职总的职务。

交通部高级政务部长徐芳达将加入全国职工总会，接替许宝琨担任职总副秘书长；卫生部高级政务部长许宝琨则离开职总，全职在内阁服务。