职总副秘书长换人许宝琨交棒徐芳达 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈可扬 李庚洧 苏文琪 许翔宇 陈紫筠 黄贝盈 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM 之前被借调到职总出任副秘书长的卫生部高级政务部长许宝琨医生（右）将全职回到内阁服务，兼任人力部高级政务部长。图为许宝琨和职总秘书长黄志明。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 李显龙总理日前致函职总会长雷家英，表示希望许宝琨返回政府。李总理在与职总秘书长黄志明讨论后，决定让徐芳达接替许宝琨在职总的职务。交通部高级政务部长徐芳达将加入全国职工总会，接替许宝琨担任职总副秘书长；卫生部高级政务部长许宝琨则离开职总，全职在内阁服务。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 许宝琨 徐芳达 黄志明 李显龙总理 沈颖 陈杰豪 全国职工总会 雷家英 拉哈尤 内阁改组2021 2男为象棋闹翻 互砸酒瓶双挂彩 在黄金坊等德士 天花板突坍塌 女郎险遭砸中