黄循财须扛消费税上调重任 资深媒体人：是进一步考验

之前已被视为热门人选之一的黄循财接任财长并不让人意外，资深媒体人认为，黄循财在领导抗疫跨部门工作小组期间表现出极强的沟通能力，下来在担任财长任内须扛起推行消费税上调的重担，将进一步考验他。

新任财长人选是本轮内阁改组的重要看点，华文媒体集团社长李慧玲和新闻中心总编辑韩咏梅昨天在zaobao.sg的热点评论直播节目《内阁改组五大看点》中，对此做出分析。

韩咏梅指出，许多人认为“得财政部者得天下”，但目前还不到决定第四代领导团队领军人物的时候，几位新调职的部长表现有待进一步观察。

尽管如此，财长人选仍令人关注。她说：“财政部长在发表财政预算案声明时须要协调各个部门，所以财政部长肯定是下一任领导的重要人选。”

李显龙总理两周前曾在记者会上透露，王瑞杰卸下财长一职的决定是早在去年7月大选后，两人讨论内阁职务时，共同探讨的课题。

李慧玲认为，总理当时和现在考虑的财长接班人选很可能已有改变，因为黄循财和王乙康分别接任教育部长和交通部长不到一年就要调职，一般情况下不会在短短几个月内做出这样的内阁调动。

人们料对黄循财王乙康联合领导抗疫小组有所期待

与此同时，将出任卫生部长、与黄循财联合领导抗疫跨部门工作小组的王乙康，在第四代领导团队当中也是以沟通能力强见称的一员。两名媒体人相信人们对于两位部长下来在工作小组的合作会有所期待。

本轮职务调动同样备受瞩目的陈振声则将从着重在经济领域的贸工部调往教育部，反而令人有些意外。

不过，两人都指出，教育在新加坡向来是重要领域，很多历任副总理都担任过教育部长，因此陈振声执掌教育部的表现也值得关注。