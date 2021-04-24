613警员完成训练结业 疫情期间将扮演重要角色 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈昱嘉 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM 全职国民服役警员马理齐（左）和亚当在等车回返内政群英学院时，听到附近组屋传来激烈争吵声，两人及时上门介入并揭发一起家暴案。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 新加坡警察部队举行结业典礼，613名警员顺利结业，包括460名全职国民服役警员、67名全职国民服役警官学员、57名高级警官和29名全职警官。由于疫情关系，今年未举行大型结业典礼，而是从上周二至今天（4月24日），分10次举行22场小型结业典礼。内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授透过视频致辞时，指警员在疫情期间扮演重要角色，落实安全管理措施，保持社会秩序，让国人专注控制疫情重建经济。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 2男为象棋闹翻 互砸酒瓶双挂彩 在黄金坊等德士 天花板突坍塌 女郎险遭砸中