613警员完成训练结业 疫情期间将扮演重要角色

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来自 / 联合早报

文 /
陈昱嘉

发布 / 2021年4月24日 5:00 AM

全职国民服役警员马理齐（左）和亚当在等车回返内政群英学院时，听到附近组屋传来激烈争吵声，两人及时上门介入并揭发一起家暴案。（海峡时报）
全职国民服役警员马理齐（左）和亚当在等车回返内政群英学院时，听到附近组屋传来激烈争吵声，两人及时上门介入并揭发一起家暴案。（海峡时报）

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新加坡警察部队举行结业典礼，613名警员顺利结业，包括460名全职国民服役警员、67名全职国民服役警官学员、57名高级警官和29名全职警官。

由于疫情关系，今年未举行大型结业典礼，而是从上周二至今天（4月24日），分10次举行22场小型结业典礼。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授透过视频致辞时，指警员在疫情期间扮演重要角色，落实安全管理措施，保持社会秩序，让国人专注控制疫情重建经济。

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