三非盈利组织集一处 为公众提供更有效服务 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年4月24日 5:00 AM 教育部长黄循财（左三）与西北区市长任梓铭（左一）一同出席SPACE@Woods Square开幕礼并与居民互动。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 三个服务不同群体的非盈利组织将把办公地点设在同一屋檐下，协力为有需要的民众提供更有效的社区服务。名为SPACE@Woods Square的社区空间昨天（4月23日）在兀兰区域中心正式开幕，为关怀机构（Care Corner）、新生社区服务中心（New Life Community Services）和新加坡世界宣明会（World Vision Singapore）提供办公处。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 黄循财 社会服务 弱势群体 低收入家庭 非盈利组织 2男为象棋闹翻 互砸酒瓶双挂彩 在黄金坊等德士 天花板突坍塌 女郎险遭砸中