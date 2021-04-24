三非盈利组织集一处 为公众提供更有效服务

三个服务不同群体的非盈利组织将把办公地点设在同一屋檐下，协力为有需要的民众提供更有效的社区服务。

名为SPACE@Woods Square的社区空间昨天（4月23日）在兀兰区域中心正式开幕，为关怀机构（Care Corner）、新生社区服务中心（New Life Community Services）和新加坡世界宣明会（World Vision Singapore）提供办公处。