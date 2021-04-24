绿人绿灯亮起 被指没让路 险撞女行人 巴士扬长去

路人绿灯亮起，右转的巴士被指没有让路，险撞上正在过马路的女行人，吓得后者跳开闪避，险象环生。

根据在社交媒体流传的上述视频贴文，事件发生在昨天（4月23日）约早上7时44分，地点在蔡厝港一带的交通灯路口，被指涉事的是190号的SMRT巴士。

事发时，一辆在巴士隔壁车道的汽车行车记录器拍下这一幕，仅10多秒的画面，足以让人捏把冷汗，也引来众多网民谴责巴士司机的鲁莽行为。

根据视频，事发时交通灯已转绿，允许车辆右转，同时交通灯也转“绿人”，允许路人过马路，一般右转的车辆须先让行人越过马路后，才可以继续行驶。

画面显示，一名绑着马尾的女行人看到“绿人”亮起后开始过马路，此时刚好有一辆双层巴士右转，但不知为何司机竟然没看见正越过马路的她，而巴士丝毫没停下来的意思。

眼见就快撞上女行人之际，双层巴士一阵刹车，但巴士没完全停下又继续行驶。

而女行人就是趁巴士刹车那一瞬间，迅速跳开闪避，跟着被吓呆的她站在路中央一两秒，等她回过神后，已不敢继续过马路，反而往回头走。

那辆差点撞到人的双层巴士，过后也没停下来查看，直接扬长而去。

眼前这一幕吓坏尾随巴士后方的车辆，大家纷纷停下车，等女行人走回路边后，才继续行驶。而行车记录器拍下视频的汽车司机，也被这惊险画面吓得大叫一声。

完整报道，请翻阅2021年4月24日的《联合晚报》。