最美麦当劳年底结束营业

坐落在静谧公园内，最美麦当劳今年年底将结束32年的营业，多名公众深表不舍，今早（4月24日）冒雨前来用餐。

位于本地首个日本主题社区公园，女皇大道莱道公园（Ridout Tea Garden）的麦当劳快餐店，将在今年年底结业。该麦当劳绿意环绕、环境清幽，拥有俯瞰小池塘的户外用餐区，号称本地最美的麦当劳之一，多年来深受居民喜爱。

记者今早走访时，虽下着倾盆大雨，多名公众昨晚（4月23日）听闻停业消息后，都冒雨前来用餐，店内座无虚席，有些公众还需在雨中等候入座。

公众许女士（45岁，会计）受访时表示，她曾在20年前光顾过这间麦当劳，听闻即将关闭后，今早特地从兀兰开车前来。

与丈夫从裕廊开车前来的骆女士（56岁，金融行业）则说，她第一次到访，原以为雨天人不多，岂料麦当劳内还是爆满，感觉这里环境很好，关闭了很可惜。

公众黄志豪（39岁，老师）今早与身怀六甲的妻子和2岁及5岁的女儿从义顺前来吃早餐。他表示，大学时期就开始光顾这间麦当劳，如今每两三个月都会与家人前来用餐。

“孩子喜欢动物，快餐店食物价格又不贵，这里可以坐在池塘边，边吃边看松鼠、鱼、乌龟等动物。我们一家人都很喜欢这里，如今只剩下半年，非常难过，也很遗憾未来不能带即将出世的女儿前来。”

完整报道，请翻阅2021年4月24日的《新明日报》。